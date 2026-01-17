Alertan de robos diarios en un barrio de Santa Cruz de Tenerife: el comunicado revela un detalle clave

La Asociación de Vecinos y Vecinas 7 Islas de El Sobradillo ha difundido un comunicado en el que advierte de una situación de inseguridad en el barrio, tras registrarse robos diarios en los comercios de la zona durante los últimos días.
Según señala la asociación vecinal, los hechos estarían siendo presuntamente cometidos por dos individuos conocidos en el barrio, lo que ha motivado el aviso público dirigido a comerciantes y residentes de la zona.
En el comunicado, la asociación solicita a la población que extreme las precauciones, especialmente al acudir a entidades bancarias, y recomienda que las personas mayores vayan acompañadas siempre que sea posible.
La entidad vecinal también pide atención y colaboración entre los residentes ante los hechos denunciados, con el objetivo de reducir el riesgo de nuevos robos en el barrio.