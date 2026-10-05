Cristina Mantecón y Magda Corominas: “El día 10 de octubre, Los Beatles volverán a nacer, en una terraza sobre el mar”

Hay un hotel en La Punta del Hidalgo, que es excepcional y que pocos canarios conocen –la mayoría de sus numerosos clientes son alemanes–. Un hotel que, incluso, posee una clínica médica incorporada, con el prestigioso sistema de salud F.X. Mayr, famoso en todo el mundo, pero sobre todo en Centroeuropa. Y dos personas se han puesto de acuerdo para celebrar, en la impresionante terraza del establecimiento, con increíbles vistas al Atlántico, un Tributo a Los Beatles, ahora que Los Beatles vuelven a estar de moda en Tenerife, sobre todo por la película que se está rodando relativa a la estancia de tres de los miembros del grupo en la isla. Ellas son Magda Corominas, propietaria y directora del hotel Océano Health Spa Tenerife, y Cristina Mantecón, productora y directora de eventos de Manzana, la firma que fundó la familia Segura y que ya es historia de la música en España. El tributo a la banda inglesa, que tendrá lugar el sábado día 10 de octubre, de 18.30 a 22.00 horas, tiene como leit motiv el nuevo lanzamiento del disco Rubber Soul, con ediciones especiales para coleccionistas. Las entradas están a la venta en la tienda New London y en las del Cinematógrafo, junto a la cafetería El Águila de Santa Cruz y en La Laguna. Las respuestas de ambas entrevistadas son compartidas, excepto que yo lo aclare. Lo digo porque es difícil entrevistar a dos personas a la vez y mucho más a tres, como ocurrió la semana anterior. Salió todo bien entonces y espero que ahora también.
-Supongo que será divertido. Todo lo de Los Beatles lo es.
“Somos fans del grupo y, además, incorporamos a la fiesta al conjunto Almas de Goma, que borda las canciones de los Fab Four, la banda californiana, tributo a Los Beatles. Llevan 20 años haciéndolo por toda España”.
-¿En qué consiste esa fiesta?
“Es muy variado el programa”.
-Pues vamos a verlo.
“Ya te hemos dicho que el plato fuerte es el concierto de Almas de Goma, con repertorio escogido de la banda Fab Four, pero es que, además, hemos montado un mercadillo, en una terraza impresionante, que casi nadie conoce, sobre el mar, con una decoración beatle y todo el entrañable recuerdo para el grupo de Liverpool, tres de cuyos cuatro integrantes estuvieron en Tenerife”.
-O sea, que fomentan aún más la beatlemanía.
“No sabes hasta qué punto. Mira, venderemos un llavero que se denomina NFC (Near Field Communication) o comunicación de campo cercano, con una tecnología inalámbrica de corto alcance y alta frecuencia, que permite el intercambio de datos entre dispositivos. Al acercar el llavero por la parte detrás del móvil, salta directamente el álbum Rubber Soul en You Tube, le das a aceptar en el móvil y comienza a sonar”.
-Es que a mí la técnica me supera.
“Pues, si vas al Tributo, te vas a asombrar más”.
(Magda me dice que el hotel fue fundado por los abuelos de su marido y que el edificio tiene 50 años, pero que parece nuevo, como si lo acabaran de inaugurar. En los años 60, sus propietarios primeros quisieron abandonar Alemania y venirse a Tenerife, a un lugar privilegiado por su clima, como es La Punta. Y que son líderes en Canarias en cuanto a turismo de salud, gracias a la clínica que tienen incorporada, integrada por médicos y enfermeras altamente especializados en el sistema creado por F.X. Mayr, que tiene mucho que ver con el control de la alimentación, muy valorado en Europa y que en España no es demasiado conocido. Magda Corominas quiere ampliar el hotel a huéspedes que no necesariamente quieran utilizar la clínica, sino pasar días de descanso en un lugar realmente precioso. Y este Tributo a Los Beatles es uno de los actos programados para impulsar el establecimiento). “Es que yo soy –dice Magda— una forofa de Los Beatles, lo he sido toda mi vida. Transitar por Abbey Road es para mí un momento especial en mi vida y lo he hecho muchas veces. Ahora tengo oportunidad de devolverles lo que me han hecho disfrutar”.
-Un hotel en La Punta, poco conocido, con ese lujo del detalle que tanto valoran sus clientes, parece cosa de otro mundo. ¿Es verdad que hay dificultades para encontrar personal adecuado?
“Y más con nuestros estándares de exigencia, pero el nuestro es fantástico. Tengo 100 empleados en el hotel en este momento y ¿sabes cuántos están de baja?: seis. Están enamorados de su trabajo y la empresa los cuida”.
-¿Cómo va la venta de entradas?
“Bien, muy bien. La capacidad, naturalmente, es limitada. La terraza está en el piso 11, sobre el mar. Puede ser un marco desconocido, en un ambiente cercano al de la estancia de Los Beatles en Tenerife. Y quien vaya encontrará de todo sobre el grupo. Tenemos que decir que el CD está volviendo a estar de moda, ante la dificultad de fabricación del vinilo, al que ha superado actualmente. Hay que ver cómo van y vuelven los soportes de la música”.
-¿Se trata de otro de los 50 actos programados por Manzana para conmemorar su fundación, Cristina?
“Efectivamente. Y hemos de decir que todos han tenido un enorme éxito”.
(Magda Corominas también ha estudiado medicina alternativa. Trabajó en Suiza, Portugal y Reino Unido y sus experiencias las ha volcado en mejorar las instalaciones de la clínica adjunta a su hotel de La Punta, que incluye el descanso, la desintoxicación, el deporte, la auto reflexión, la educación alimentaria y el equilibrio. Todo ello de la mano de profesionales especializados).
-Puedo estar haciéndome un lío mezclando una terraza, actuaciones de un Tributo a Los Beatles y la medicina vamos a llamarla alternativa.
“A lo mejor no. ¿Sabes dónde se celebró el último concierto de Los Beatles antes de separarse sus miembros?”.
-Pues no caigo.
“En una terraza de Liverpool, así que hasta en esto coincidimos. Su último concierto lo celebraron en una terraza, encima de su estudio de la ciudad inglesa. Por eso creemos que traer su recuerdo, homenajearlos tantos años después de su visita a la isla, con motivo además de la reedición del disco Rubber Soul, puede ser todo un acontecimiento”.
-¿Cómo han denominado a este nuevo acto de Manzana?
“Beatles Ocean Infinity”.
-Háblenme de Almas de Goma.
“Esta banda se ha recorrido toda España, durante 20 años, tocando las emblemáticas canciones de los Fab Four, con un éxito total. Y son de aquí, de Tenerife”.
-Pues háblame de los Fab Four.
“Se trata de un grupo/tributo a los Beatles, ya mítico. Nació en California, en 1997, interpreta todas las canciones de Los Beatles desde 1964 a 1970 y realizó una producción teatral con sus principales temas. Ha viajado por todas partes tocando las canciones de la banda y las compuestas posteriormente por sus miembros, tras la separación. Interactúa con el público. Fue fundada por Ron McNeil y ha viajado por la totalidad, prácticamente, de los países del mundo. Son una pasada y sus miembros, en su aspecto, imitan a los componentes de la famosa banda de Liverpool”.
(Hay que decir que se conservan algunos recuerdos de la estancia de Los Beatles en Tenerife y que están siendo utilizados en el rodaje de la película, en cuya producción participa el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, entre otras instituciones y particulares. Especialmente el Austin Healey Sprite fabricado en 1958 que usaron los tres componentes de la banda –John Lennon se quedó con su representante en Torremolinos— para sus correrías por la isla. El coche se conserva impecablemente en una colección particular y era propiedad del doctor Voorman, padre de un íntimo amigo de Los Beatles, en cuya casa –sin luz— de Los Realejos se alojaron).
-¿Cómo se te ocurrió, Cristina, este homenaje?
“Por casualidad visité el hotel y vi la terraza. Y me vinieron a la mente Los Beatles y su último concierto, en aquella otra terraza de Liverpool. Comencé a darle vueltas a la cabeza y me di cuenta de que el mar que ellos vieron y que sintieron –Ringo cogió una insolación en su blanca espalda en la playa de Martiánez— podía ser testigo de nuevo de una actuación, aunque fuera en el recuerdo, una actuación que diera vida de nuevo al grupo en Tenerife. Tendremos también un dj que pondrá canciones de la época. Date cuenta de que cuando Los Beatles regresaron a Londres desde Tenerife ya empezaron a ser famosos”.
(Tengo las fotos de la estancia de George, Paul y Ringo, con sus amigas, en el Puerto de la Cruz, que compré en un mercadillo de Londres. Mejor dicho, se las regalé a mi sobrina Andrea, que tiene 18 años y que es una fan del grupo. Cómo se lamentaba el bueno de David Gilbert, antiguo piloto de la RAF en la II Guerra Mundial, héroe de guerra, socio en el Lido San Telmo de José Manuel Sotomayor, tío mío, de no haber dejado actuar a “aquellos melenudos” en sus instalaciones. No podía imaginar lo que iban a ser, lo que lograrían con su música maravillosa. Ahora, los aficionados a sus canciones pueden revivir recuerdos, el día 10, en una terraza espectacular de La Punta que ellos no pudieron disfrutar, lamentablemente, pues el hotel se construyó años después).
-¿Es cierto que tienen productos sorpresa en el mercadillo?
“Además del llavero, tenemos a la venta un tocadiscos vintage con la imagen de la portada del disco Rubber Soul, adaptada. Será un bonito objeto para coleccionistas”.
-Que hay muchos, además.
“En todo el mundo, pero en Tenerife también. No te puedes hacer una idea”.