Con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, calibrando las protestas por la vivienda y la conveniencia o no de un adelanto electoral, la jornada del domingo reforzó el convencimiento en amplios sectores del PSOE y Sumar en que el rechazo de las derechas a los dos decretos para evitar desahucios y ayudar a los inquilinos supone una oportunidad a aprovechar, por mucho que las encuestas sigan diciendo que el PP y la ultradrecha de Vox suman y hasta se acercan a los 200 escaños en varios sondeos.
Estos sectores progresistas favorables al adelanto se topan con la opinión contraria de Podemos y del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que prefieren apurar el mandato y llevar nuevas medidas sobre Vivienda. En claro contraste, en el PP reiteran que aceptan el reto y hasta le exigen a Sánchez que no le dé más vueltas y que convoque cuanto antes, al sentirse no solo seguros de su triunfo y gobierno (siempre, claro, de la mano de Vox), sino que consideran que su maniobra “electoralista” hasta puede volvérsele en contra por lo hecho o, más bien, no realizado en este ámbito desde la censura a Rajoy de 2018.
Entre los socialistas que ayer se mostraron a favor de convocar elecciones el 29 de noviembre (el primer domingo factible con los actuales plazos), un sector que parece ya mayoritario, destacó el secretario general en Castilla y León, de los pocos dirigentes socialistas que han ganado escañlos (dos) en las convocatorias regionales en los últimos años, tras las generales de 2023. Carlos Martínez recalcó que “el cuerpo” le pide elecciones, tal y como declaró el viernes antes de que decayesen los dos decretos sobre la vivienda en el Congreso. “Hay una ventana de oportunidad”, añadió.
Así lo afirmó Martínez desde la localidad guadalajareña de Cifuentes, a donde acudió a participar en la Fiesta de la Militancia del PSOE guadalajareño junto al secretario provincial del partido, Pablo Bellido. Martínez defiende “la necesidad” de abrir “un espacio nuevo, también desde el punto de vista gubernamental, para que lo que le importa a la ciudadanía se ponga en el centro del debate político”. “Y la ciudadanía está reclamando y demandando soluciones en muchos ámbitos, pero también en el de la vivienda”.
QUE EL PUEBLO HABLE
“Eso es lo que hemos podido ver este pasado viernes: cómo la derecha, la ultraderecha y la derecha nacionalista se unen para tumbar un decreto que mejora la vida de la ciudadanía, que lo que hace es alejar a la gente de la política y deteriorar los pilares esenciales de la democracia”, argumentó. Bajo su punto de vista, “es hora ya” de que la ciudadanía hable y emita “ese voto contundente que mande y erradique fuera del Congreso estas malas formas de hacer política por el empecinamiento de una derecha que en teoría fue una derecha con sentido de Estado y que hoy es una derecha que va permanentemente defendiendo sus intereses para poder actuar”.
Mientras, el secretario general del PP, Miguel Tellado, exigió ayer a Sánchez que convoque elecciones “ya” en un mensaje en el que le instó a no demorar más la decisión. “Pedro, no te lo pienses más. Hazlo. Convoca mañana. Aprieta el botón”, dijo.
Tellado considera que “la mejor política de vivienda de este Gobierno será la convocatoria de elecciones”, al sostener que será el PP el que “construya ese millón de casas que necesita el país”. A su juicio, el decreto de disolución de las Cortes contaría con el respaldo de “la inmensa mayoría de los españoles”.
Para el dirigente conservador, “cuanto más tarde convoque los comicios, peor le irá: mejor noviembre que diciembre, marzo o julio. Haznos caso. Ya lo verás”, recalcó.
Feijóo solo ve un señuelo y fía todo a su receta constructora
El líder del PP, Núñez Feijóo, considera que Sánchez busca ahora aglutinar y movilizar a la izquierda para entrar al “choque” con el PP, siguiendo la “estrategia de polarización y división” de otras veces, tras perder los decretos sobre Vivienda. Fuentes de los conservadores sostienen que Feijóo solo ve un señuelo en lo ocurrido en el pleno, insiste en la receta constructora e inmobiliaria de siempre de la derecha y cree que el presidente lo tenía todo preparado para decirles eso de que “la historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan” o el previo de que “deben elegir: o están con la mayoría social o con los especuladores”.