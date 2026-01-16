sucesos

Robo en un 24 horas de Santa Cruz de Tenerife: “Había restos de sangre”

La Policía Científica está tomando huellas en el lugar
Robo en un 24 horas de Santa Cruz de Tenerife: “Había restos de sangre”
Robo en un 24 horas de Santa Cruz de Tenerife. Foto de archivo
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

La policía investiga un robo que ha tenido lugar en la madrugada de este viernes en una multitienda abierta las 24 horas junto al parque de La Granja, en Santa Cruz de Tenerife

Según el testimonio de un vecino de la zona a DIARIO DE AVISOS, los hechos se produjeron sobre las 3:00 horas cuando entraron a robar en el establecimiento ubicado en la calle Unamuno.

  1. Una llamada, pieza clave en un secuestro con graves lesiones en TenerifeUna llamada, pieza clave en un secuestro con graves lesiones en Tenerife
  2. Ven dos sábanas colgadas en su vivienda de Tenerife y se desata el pánicoVen dos sábanas colgadas en su vivienda de Tenerife y se desata el pánico
  3. Alertan a la Guardia Civil en Canarias y los agentes se encuentran con mucha sangreAlertan a la Guardia Civil en Canarias y los agentes se encuentran con mucha sangre

El ciudadano asegura que, desde primera hora de la mañana, la Policía Científica se encuentra en el lugar tomando huellas y muestras de ADN. “Había restos de sangre fuera del local”, explica.

Asimismo, señala que por la noche suele haber una sola persona en el local, aunque afirma desconocer su estado.

Según la misma fuente, los autores del robo se llevaron la caja registradora del A24 Multiexpress Chapatal.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas