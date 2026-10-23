Llegan 568 migrantes a El Hierro a bordo de cuatro cayucos

Un total de 568 personas migrantes han llegado a la isla de El Hierro este viernes a bordo de cuatro cayucos. Uno de ellos ha arribado a la isla por sus propios medios, y tres han sido auxiliados por Salvamento Marítimo.
Según informó el organismo estatal a Europa Press, la Salvamar Navia localizó esta mañana a un cayuco a 44 millas de la isla. Lo acompañó a puerto, a donde arribó en el mediodía de este viernes.
Además, durante la madrugada, la Salvamar Dipha salió al encuentro de una segunda embarcación irregular, que había sido avistada a unas 18 millas al sur de La Restinga. A ello se sumó una tercera alerta, a las 7.15 horas, del radar SIVE de la Guardia Civil, que detectaba otra embarcación irregular, esta vez a 12 millas de la isla.
Los tres cayucos, asistidos por las salvamares Navia, Diphda y Guardamar Polimnia, contaban con 170, 43 y 150 personas migrantes a bordo, según la última información actualizada por el organismo estatal. Más tarde, otra embarcación iregular arribaba a la isla por sus propios medios, con un total de 205 personas migrantes.
MÁS DE 350 MIGRANTES ESTE JUEVES
Salvamento Marítimo interceptó en la tarde de este jueves a un tercer cayuco con entre 130 y 150 personas a bordo que fue detectado navegando a unas 21 millas del puerto de La Restinga, en El Hierro.
Así fueron un total de tres las embarcaciones irregulares que arribaron a la isla este jueves, dos de ellas detectadas por el SIVE de la Guardia Civil, y la tercera, por el helicóptero Helimer 204 de Salcamento Marítimo, según informa el organismo estatal.
La primera embarcación, notificada sobre las 12.00 horas de este jueves, fue detectada navegando a unas diez millas al sur de La Restinga. Una vez localizada, la Salvamar Dipha la acompañó hasta puerto con unas 190 personas migrantes.
Más tarde, sobre las 13.30 horas de este jueves, el Centro Coordinador de Salvamento Marítimo en la isla de Tenerife recibió otro aviso del radar SIVE de la Guardia Civil, indicando la localización de una segunda embarcación irregular, esta vez a 15 millas al sur de La Restinga, también en la isla de El Hierro.
La Salvamar Navia procedió a acompañar a la embarcación, con unas 33 personas migrantes a bordo, hasta el puerto de La Restinga.
A ellas se sumó una tercera embarcación irregular, que fue auxiliada también por la Salvamar Navia, tras ser detectada por el Helimer 204 de Salvamento Marítimo a unas 21 millas de la isla.
En esta última embarcación viajaban entre 130 y 150 personas.