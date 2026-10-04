Estos barrios de Santa Cruz de Tenerife tendrán control contra ratas y cucarachas esta semana

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife llevará a cabo entre el lunes 5 y el viernes 9 de octubre una nueva campaña de control de plagas en varios barrios de los distritos Salud-La Salle y Centro-Ifara.
Las actuaciones incluirán labores de vigilancia y tratamiento frente a roedores, cucarachas, avispas y otras especies que puedan generar incidencias en la vía pública.
Qué barrios tendrán control de plagas esta semana
La planificación queda distribuida de la siguiente manera:
- Lunes 5 de octubre: Cuatro Torres
- Martes 6 de octubre: El Cabo
- Miércoles 7 de octubre: Los Llanos
- Jueves 8 de octubre: Barrio Nuevo y Cueva Roja
- Viernes 9 de octubre: Barrio Uruguay
Según la información municipal, estos trabajos forman parte del programa periódico de prevención y control que se desarrolla en distintos puntos de Santa Cruz.
Las actuaciones se centran en detectar y tratar posibles focos de roedores, insectos y otras especies que puedan afectar a la salubridad de los espacios públicos.
Cómo avisar de ratas, cucarachas o avispas
La campaña preventiva se complementa con las actuaciones que se activan a partir de los avisos ciudadanos.
El Ayuntamiento recomienda utilizar la aplicación SC Mejora para comunicar la presencia de roedores, cucarachas, avispas u otras especies en la vía pública.
Los avisos registrados a través de esta herramienta pueden ser revisados por los servicios municipales y servir para localizar puntos concretos donde sea necesaria una intervención.
El Consistorio recuerda además algunas medidas básicas para reducir la aparición de plagas, como depositar correctamente los residuos, no dejar restos de comida en espacios públicos y evitar acumulaciones de enseres o materiales que puedan servir de refugio.