José Manuel Bermúdez, alcalde de Santa Cruz, niega una plaga de ratas en la ciudad: “Salen de sus escondites por el calor”

José Manuel Bermúdez, alcalde de Santa Cruz de Tenerife, niega la presencia de una plaga de ratas en la ciudad, denuncia que en las últimas fechas se ha viralizado en redes sociales de ciudadanos y ciudadanas de la ciudad. En declaraciones a la Cadena Ser ha asegurado que se trata de “situaciones puntuales”, incluso refiriéndose a que los roedores “salen de sus escondites” debido al “calor”.
“No hay una plaga de ratas en Santa Cruz de Tenerife”, ha afirmado Bermúdez, que ha insistido en que la presencia de roedores detectada en distintos puntos de la ciudad responde a situaciones concretas y localizadas.
Las declaraciones llegan después de que vecinos y lectores hayan comunicado avistamientos en diferentes zonas de la capital. Entre ellas figuran la plaza del Príncipe, Somosierra, la plaza de los Patos, el parque García Sanabria y Residencial Anaga, además de otros enclaves del centro.
El alcalde atribuye los avistamientos al calor y las malas prácticas de los ciudadanos
Bermúdez ha explicado que las altas temperaturas pueden provocar que las ratas abandonen temporalmente los lugares donde permanecen habitualmente ocultas.
El alcalde ha señalado que estos animales pueden salir de alcantarillas y otros espacios debido al calor, lo que explicaría algunos de los avistamientos registrados durante los últimos días.
A este factor ha añadido otros relacionados con la limpieza y la gestión de los residuos. En este sentido, ha advertido sobre las consecuencias de dejar basura fuera de los contenedores.
“Si ponemos por fuera de los contenedores de basura la basura y no dentro de los contenedores, vamos a tener ratas”, ha señalado.
Bermúdez también ha mencionado la alimentación de animales en la vía pública como otro factor que puede favorecer la presencia de roedores. En concreto, se ha referido a situaciones en las que se proporciona comida a animales de forma indiscriminada y al margen de los protocolos establecidos para las colonias felinas.
El foco de la plaza del Príncipe
Uno de los puntos sobre los que se ha pronunciado el alcalde es la plaza del Príncipe, donde vecinos y usuarios del entorno han comunicado recientemente la presencia de ratas.
Según ha explicado Bermúdez, en este caso concreto el problema estaría relacionado con el antiguo kiosco situado en el recinto. La concesión terminó y, según su relato, la empresa dejó en el espacio determinados elementos que no deberían haber permanecido allí.
El alcalde ha vinculado esta situación con la aparición de roedores en la zona y ha anunciado que el Ayuntamiento prevé actuar esta misma semana para resolver este foco.
Varios avisos en distintos puntos de Santa Cruz
Mientras el Ayuntamiento sostiene que no existe una plaga generalizada, los avisos ciudadanos se han extendido durante los últimos días a diferentes zonas de Santa Cruz.
Los avistamientos comunicados afectan tanto a espacios céntricos como a otros puntos del municipio. La presencia puntual de roedores no implica por sí misma la existencia de una plaga, pero la acumulación de residuos, los restos de comida y determinados espacios en mal estado pueden facilitar su aparición.
El Ayuntamiento deberá ahora comprobar y actuar sobre los puntos concretos donde se han comunicado incidencias.