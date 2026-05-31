José Julián Mena, exalcalde de Arona: “No hablo de pactos electorales en 2027 por respeto a los vecinos”

“No he hecho ningún sondeo con Más por Arona ni con ningún partido político, quiero dejarlo claro, mi único pacto es con los vecinos y vecinas, y cuando ellos decidan en 2027 entraremos en otro escenario, el de posibles acuerdos, pero por respeto a ellos hay que esperar a su decisión”, manifestó a este periódico José Julián Mena, líder del PSOE aronero, que apela a “la humildad y al trabajo serio” para “ampliar” la ventaja electoral lograda en las elecciones de hace tres años –la lista socialista que encabezó obtuvo ocho concejales, a cinco de la mayoría absoluta, que sí logró en 2019– con un objetivo claro: volver a gobernar Arona.
El exalcalde considera que el tripartito (PP, CC y Vox) es “un gobierno agotado” con una gestión “decepcionante”. Sobre todo en tres materias que Mena considera prioritarias: la vivienda, los servicios públicos y la seguridad. “El gobierno municipal no ha aportado soluciones al grave problema de la vivienda, hay cada vez más miedo en la calle entre los vecinos y empresarios por la inseguridad y la situación en los servicios públicos es calamitosa, empezando por la limpieza: el municipio está encachazado”, afirma.
Además, Mena lamenta la “caída en picado” de las “inversiones reales” y asegura que el dinero de los impuestos que pagan los vecinos no se invierte adecuadamente. “No hay más que ver cómo están los barrios”, subraya. Sostiene que Arona cuenta con recursos, “pero no tiene rumbo” y reprocha al gobierno presidido por Fátima Lemes (PP) que “ni escuche ni lidere” los grandes desafíos del municipio, “mientras se acumulan los proyectos en los cajones”.
Además, critica la “tibieza” del Partido Popular y Coalición Canaria con el muelle de Los Cristianos ante el “clamor” de las reivindicaciones vecinales: “La defensa de la playa de Los Cristianos es irrenunciable y decimos alto y claro: no a la ampliación del puerto”.
Sobre el pulso que le ganó a su partido en los tribunales en el pasado mandato, con intervención directa de Santos Cerdán, entonces secretario de Organización del PSOE, enviado por Ferraz, que terminó de dinamitar al grupo de gobierno socialista, Mena recuerda que “aquello no se trataba de una lucha por los sillones; si llegué hasta el final fue por la defensa de la legalidad, la transparencia y la gobernabilidad de Arona”, y redondea su argumento con una última frase que parece dirigida al exdirigente Cerdán, hoy investigado: “El tiempo da y quita razones”.