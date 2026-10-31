Arona aprueba revisar el drenaje y un sistema de alerta ante lluvias

El Pleno del Ayuntamiento de Arona aprobó por unanimidad una moción dirigida a reforzar la prevención de inundaciones en el municipio. La iniciativa plantea identificar las zonas más vulnerables, limpiar barrancos e infraestructuras de drenaje, revisar su capacidad y estudiar un sistema de alerta temprana. El grupo de gobierno apoyó la propuesta, aunque precisó que algunas de esas actuaciones “ya se están desarrollando”.
La moción incluye la revisión de la capacidad de la red de drenaje, la corrección de los puntos críticos e incorporar, donde sea viable, pavimentos permeables, superficies vegetadas y sistemas de retención. En el mismo documento también se insta a estudiar la instalación progresiva de sensores en puntos estratégicos para facilitar la respuesta de Protección Civil y Policía Local.
El portavoz del PSOE, José Julián Mena, defendió la moción por la necesidad de contar con “un diagnóstico actualizado y una programación clara de los trabajos”. El exalcalde reclamó “planificación para proteger viviendas, comercios y calles”.
Según la moción, la documentación técnica existente “ya ha detectado problemas de escorrentía y evacuación de pluviales” en Palm-Mar, el entorno de Guaza y los accesos a Los Cristianos, además de la “exposición” de zonas costeras como Las Galletas a fenómenos marítimos. Los socialistas pidieron, no obstante, que la revisión abarque a todo el municipio.
La portavoz de Coalición Canaria, Clari Pérez, calificó la moción “plantea una mejora para evitar posibles desgracias” en una “cuestión que salpica varias áreas”.
La edil nacionalista explicó que el estudio integral que reclama la moción ya existe, a través de un programa antiinundaciones desarrollado en coordinación con el Consejo Insular de Aguas, además del trabajo realizado desde el área de Emergencias, que mantiene un seguimiento de los posibles riesgos.
En cuanto a la mejora del drenaje y la limpieza preventiva, aseguró que el nuevo servicio de mantenimiento de zonas verdes y jardines y la modificación del servicio de limpieza viaria, (el primero ya en funcionamiento y el segundo, en vías), permitirán mejorar estas tareas en un futuro próximo. Sobre el sistema de alerta temprana, Pérez aseguró que cada vez que se ha declarado una situación de prealerta, los equipos de seguridad han trabajado con la máxima coordinación.