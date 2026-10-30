El portavoz del Grupo Socialista en el Cabildo de Tenerife, Aarón Afonso, ha condenado hoy las declaraciones del consejero de Vox y concejal del Ayuntamiento de Arona, Naím Yánez, quien afirmó durante el pleno que le representa más una persona de León por compartir la nacionalidad española que una persona de Senegal. El portavoz socialista, Aarón Afonso, ha calificado estas palabras de racistas y xenófobas y ha exigido una condena expresa del gobierno de Coalición Canaria y Partido Popular.
Durante su turno de intervención, Yánez introdujo una referencia a los candidatos propuestos por Vox para las listas del PP al Senado y a su vinculación con las islas, aunque las candidaturas no eran el asunto que se estaba debatiendo. En ese comentario manifestó: “Me representa más alguien de León con el que comparto el ser español que alguien de Senegal”.
Cuando la Presidencia le ofreció la posibilidad de rectificar, el consejero de Vox respondió: “No, para nada”.
Para el Grupo Socialista, la gravedad de estas palabras reside en introducir una distinción por nacionalidad que menosprecia la aportación y el arraigo de las personas de origen senegalés que forman parte de la sociedad tinerfeña. Los socialistas rechazan que se utilice una referencia a las candidaturas electorales para señalar a una comunidad por su origen.
Aarón Afonso expresó la indignación de su grupo por haber tenido que escuchar “una intervención racista y absolutamente reprochable y condenable” en el salón de plenos de la primera institución insular. El portavoz defendió el carácter integrador de Tenerife y recordó la historia de emigración y exilio de Canarias.
En su respuesta, reivindicó el trabajo y la dedicación de las personas de la comunidad senegalesa que llevan décadas viviendo en la isla. Afonso defendió que el conocimiento de Tenerife, de sus municipios y de las necesidades de su población es fundamental para representar sus intereses en el Senado.
El portavoz socialista reclamó al vicepresidente insular, Lope Afonso, una reacción más contundente. Señaló que, por su experiencia en un municipio multicultural como Puerto de la Cruz y por su trato con la comunidad senegalesa, esperaba una condena clara de las declaraciones de Yánez.
Asimismo, instó a CC y PP a reflexionar sobre sus acuerdos con Vox y sobre los comportamientos que están dispuestos a tolerar de sus socios políticos: “Valórenlo y piénsenlo. ¿Con qué compañeros de viaje quieren trabajar en los próximos años?”.
El Grupo Socialista considera que la convivencia y el respeto a las personas, con independencia de su origen, deben contar con una defensa inequívoca por parte de las instituciones y sus representantes. Por ello, reclama a CC y PP que condenen expresamente estas declaraciones.
“Por supuesto que condenamos desde mi grupo ese tipo de declaraciones, ese tipo de comportamientos”, concluyó Afonso.