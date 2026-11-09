Aránzazu Aznar Ondoño: “Nuestra función más eficaz comienza en la conversación con las partes”

Aránzazu Aznar Ondoño (Santa Cruz, 1975) es notario y máster en Negociación, Mediación y Resolución Alternativa de Conflictos por la Universidad Carlos III de Madrid. Es Medalla de Honor del Colegio Notarial de las Islas Canarias por su colaboración durante la tragedia del volcán de Cumbre Vieja. También, patrona de la Fundación Sonsoles Soriano y colaboradora de la Fundación Aequitas del Notariado. Es secretaria de la junta directiva provincial de la Asociación Española contra el Cáncer y vicepresidenta de la Asociación Notarias de España. Fue presidenta del Club Oliver de Santa Cruz de Tenerife y es profesora invitada de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Laguna. También colaboradora, como ponente, en diversos cursos de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife y asimismo colabora con la Asociación de Periodistas en la divulgación de artículos de asuntos jurídicos que interesan a la profesión. Acaba de publicar un libro, La concordia posible (Viral Ed.), en el que invita al diálogo, la negociación y el acuerdo como herramientas para afrontar los conflictos de la vida cotidiana. Es notario de Santa Cruz de Tenerife desde 2009. Soy amigo de la familia, por lo que la llamaré Arancha, que es como la conoce todo el mundo.
-Arancha, has escrito un libro, ‘La concordia posible’. ¿Una llamada al entendimiento?
“Exactamente, ya que el libro sostiene que el conflicto no siempre necesita un juez para encontrar una solución y porque la justicia, en su acepción más noble, puede construirse también entre las propias partes. De modo que la concordia es la construcción compartida de una solución que ninguna de ellas habría alcanzado sola”.
-Parece que asumimos el derecho anglosajón: llegar a acuerdos.
“Mira, el título del libro lo explica: concordia, del latín cum y cor, que significa unión de corazones. Y la he llamado posible porque no la presento como una utopía reservada a los espíritus generosos, sino como algo que, con método, con voluntad y con un poco de valentía está al alcance de cualquiera”.
-Propones algo así como una ética de la convivencia, ¿no?
“Eso es lo que propongo y esa ética pasa por el empoderamiento del ciudadano, puesto que, antes o después, todos tendremos que sentarnos con nuestros hermanos para repartir una herencia o con nuestros socios para tomar una decisión que no satisfará a todos por igual”.
-En los Estados Unidos, antes de que un asunto civil se judicialice existen múltiples posibilidades de pacto. ¿Nos incorporamos al sistema?
“Sin duda. La Ley orgánica 1/2005 pone a disposición de ciudadanos y operadores un catálogo amplio –negociación directa, derecho colaborativo, mediación, conciliación, oferta vinculante confidencial, opinión de experto neutral, arbitraje y justicia restaurativa-, de manera que no existe un único camino”.
-¿Qué es eso del derecho colaborativo?
“El derecho colaborativo nació en los años 90 en los Estados Unidos como reacción a la dureza emocional y al costo de los procesos contenciosos”.
-Pero nuestra senda ha sido otra.
“Nuestra senda ha sido la europea, pues parte de la Directiva 2008/52/CE y de la Ley 5/2012. Y, dado que los incentivos voluntarios no bastaron, el legislador ha establecido una obligatoriedad mitigada: no obliga a las partes a llegar a un acuerdo, pero sí a intentarlo de buena fe antes de acudir a los tribunales, sin que el artículo 24 de la Constitución resulte afectado. Al exigir ese intento previo, la ley nos recuerda que la Justicia es un bien común, sostenido por todos, cuyo uso comporta responsabilidad”.
-¿Cuál es el papel de los notarios en la concordia?
“La ley nos abre varias vías”.
-¿Cuáles?
“Puede actuar como mediador o conciliador, siempre que tenga la formación que exige la Ley 5/2012, en cuyo caso no actúa como fedatario, sino como profesional de la resolución de controversias. Puede formalizar el acuerdo, elevándolo a escritura pública, conforme al artículo 12 de la Ley Orgánica 1/2025, tras ejercer el control de legalidad, de modo que el acuerdo adquiere prueba plena, ejecutividad directa y acceso a los registros. Y también puede actuar como árbitro en el marco de la Ley de Arbitraje de 2003. Creemos que el notariado español está llamado a ser uno de los protagonistas, aunque no el único, en esta nueva cultura de la concordia”.
-“Entrar en el templo de la concordia, antes de entrar en el templo de la Justicia”. ¿Qué te dice esta frase?
“Me dice que la justicia coactiva, en la que una autoridad externa impone su criterio sobre las voluntades en conflicto, ha de ser siempre el último recurso y que, antes del juez, debe haber un intento sincero de entendimiento”.
-Hombre, eso aliviaría la saturación en los juzgados, Arancha.
“Se trata de una máxima heredada de la Ilustración y del proceso codificador, que la exposición de motivos de la Ley Orgánica 1/2025 recupera y en la que la palabra concordia aparece en varias ocasiones, lo cual no es precisamente un accidente, sino una declaración de intenciones. Me dice también que la concordia, lejos de ser una renuncia a la Justicia, es su forma más alta y más humana, donde se atiende tanto a la ley como a la emoción. La concordia, en suma, es, antes que un procedimiento jurídico, un valor cívico y ético”.
(Hablo con Arancha Aznar de la profesión de notario. Hay unos 2.800 notarios en toda España, alrededor de un centenar de ellos en Canarias. El prestigio de esta profesión en España es enorme, todo lo contrario que en los países anglosajones (y esta es una opinión mía, no de mi interlocutora), donde el notario es un señor que tiene un sello y lo estampa en los documentos que contrasta. En España supone una de las oposiciones más difíciles y el fedatario público mantiene, a lo largo de los siglos, un prestigio imbatible. Le pregunto por eso, concretamente, por el prestigio de los notarios en nuestro país).
“El notariado español es heredero de una sólida tradición jurídica, dotado de fe pública, formado en derecho privado con rigor y con una vocación de servicio que el reglamento notarial de 1944 describe con honesta sencillez. El notario reúne en una sola figura tanto la condición de funcionario público, investido de fe pública por delegación del Estado, como de profesional liberal de libre elección. De modo que combina la autoridad, la imparcialidad, la proximidad y la vocación de servicio”.
-Y que procede de una oposición muy difícil.
“Accede a sus funciones por oposición pública y su fe pública hace que el documento que autoriza pruebe plenamente su contenido, que sea título ejecutivo y que se inscriba en los registros. A ello se suma una tradición de ocho siglos, la del notariado latino, que hoy agrupa a 92 países en la Unión Internacional del Notariado Latino, y la confianza de una ciudadanía que lo percibe, de manera generalizada, como un profesional imparcial, cualificado y accesible”.
-¿Fue Kant el pionero en la mediación de conflictos?
“La tradición de la mediación es antigua. En la Grecia clásica, los diallaktai, literalmente los que reconciliaban, facilitaban acuerdos entre ciudadanos; y, en Roma, el arbiter, era elegido de común acuerdo por las partes. Pero es verdad que Kant aporta algo esencial: la insociable sociabilidad, esa inclinación a vivir en sociedad, unida a una resistencia que amenaza con disgregarla, en la que Kant vio el motor que despierta nuestras mejores capacidades. De ahí se desprende que el conflicto no es una patología de la vida social, sino su condición natural, y que lo patológico es no saber gestionarlo”.
-He leído tu libro, Arancha. Y me ha gustado lo del notario y la fase precontractual. Es decir, prevenir antes que litigar. Háblame de ello.
“Sostengo que el notario interviene formalmente cuando autoriza el documento, pero que su intervención más eficaz comienza antes, en la conversación con las partes, en el análisis del borrador y en las advertencias que formula antes de que nada esté firmado”.
-Muy interesante.
“Esa intervención tiene varias dimensiones, de las que destacaría tres: la verificación de la capacidad y de la voluntad que el artículo 17 bis de la Ley del Notariado le obliga a acreditar; la información y el asesoramiento a todas las partes; y la moderación y el equilibrio que, sin llamarse mediación en sentido técnico, se le parece mucho. En esta labor, el notario emplea, aunque no siempre las nombre, microtécnicas de mediación, como la síntesis, la reformulación, el enfoque hacia el futuro o la normalización, de modo que la fase precontractual conecta también al notariado con el espíritu de los medios adecuados de solución de controversias”.
-Arancha, la pregunta obligada, dados los tiempos. ¿Hasta qué punto la IA ha entrado en las notarías?
“La inteligencia artificial no es desconocida para el notariado, que entiende que va a suponer una herramienta importante para el desempeño de sus funciones. De ahí el proyecto Atenea: la implementación de una IA supervisada para mejorar la calidad e inmediatez de la información notarial. Eso sí, mantiene la revisión humana como elemento indispensable para garantizar la seguridad”.
-Eso tranquiliza.
“El notariado ha sido siempre pionero en aplicar las ventajas de la tecnología, como lo atestigua la Ley 11/2023 de 8 de mayo de trasposición de directivas de la UE sobre digitalización de actuaciones notariales y registrales”.
-Has dicho que la victoria verdadera nunca es individual. ¿Qué es lo que quieres transmitir?
“Quiero transmitir que la justicia puede dictarla un tercero, pero lo justo hemos de buscarlo nosotros, con los otros, anhelando un bien común que no pertenece a ninguna de las partes, porque pertenece a todas. Lo ilustra, de manera distendida y amena, El caso Winslow, que Terence Rattigan escribió en 1946 y David Mamet llevó al cine en 1999, donde el abogado que ha ganado el caso confiesa que lloró, no porque se hubiera hecho justicia, sino porque se había hecho lo correcto: “It is easy to do justice, very hard to do right”. Por eso la concordia no consiste en pensar lo mismo, sino en desear lo mismo, el bien común. Y por eso termino el libro con una frase que, en un mundo tan polarizado como el nuestro, podemos recitar casi como un mantra: Ubi concordia, ibi victoria; donde hay concordia hay victoria”.
-Para terminar, ¿pueden los notarios aconsejar bajo ese axioma de “notaría abierta, juzgado cerrado”?
“Se trata de un libro nacido de la experiencia y del estudio, porque nace también de años de ejercicio del notariado, en los que cada día, en el despacho, se asiste a conversaciones difíciles y a partes enfrentadas que encuentran un punto de encuentro. Y porque trae causa de un trabajo de fin de máster. Muchos notarios practican, de manera intuitiva y sin nombrarlos, técnicas que los manuales de mediación describen con precisión, de modo que mi libro sistematiza algo que la función notarial ya tenía esbozado”.
-Luego…
“Pues que los notarios pueden aconsejar bajo el axioma que planteas. La frase de Joaquin Costa condensa la convicción de que el Derecho cumple mejor su función cuando previene el conflicto que cuando lo resuelve. Y de que el notario es el operador jurídico más dotado para esa tarea preventiva. Mantengo, con todo, un límite: no toda controversia admite un acuerdo extrajudicial, porque hay derechos indisponibles y desequilibrios que solo un juez puede corregir”.