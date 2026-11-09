Un nuevo foco de drogas, peleas y botellones en el barrio Salamanca

Los vecinos del barrio Salamanca, en Santa Cruz de Tenerife, han vuelto a denunciar la “inseguridad” ciudadana que se está generado, de nuevo, en esta zona de la capital, donde el aumento de drogadictos o de indigentes sigue en aumento, con especial incidencia en los alrededores y bajos del puente Zurita.
No obstante, a esta problemática situación se acaba de sumar un reciente foco, concretamente en la rampa trasera del bingo Colombófilo, convertida ahora en epicentro de diferentes personas que acuden a hacer botellones, drogarse y, como consecuencia, a provocar altercados a altas horas de la madrugada.
Por este motivo, desde la Asociación de Vecinos La Arboleda se ha alzado la voz para buscar solución a esta rampa, que une la avenida Islas Canarias con la calle Antonio González Suárez, y que quedó abierta tras la construcción de un nuevo edificio en la zona.
“Este espacio no cuenta ni con un solo punto de luz y, por este motivo, la propia oscuridad y el hecho de estar casi oculto al paso de coches es lo que está atrayendo a numerosas personas, en especial durante los fines de semana, a armar follón en el barrio, creando así un ambiente de inseguridad para los vecinos, que por la mañana se encuentran botellas y hasta jeringuillas en el suelo”.
En este sentido, el colectivo vecinal exige al Ayuntamiento capitalino que ponga farolas o valle la rampa, además de que acuda la Policía Local a vigilar el entorno, “porque este barrio parece estar condenado al abandono más absoluto”. La situación no es nueva en la zona, pues en anteriores ocasiones los residentes ya han remitido escritos y recogidas de firmas al Consistorio para pedir el cierre del paseo Cineastas Teodoro y Santiago Ríos, que une la calle Santiago Cuadrado con la avenida de las Asuncionistas, o a vallar los bajos del puente Zurita.
Los vecinos del barrio Salamanca afirmaron sentirse en tierra de nadie, pues aunque alegan que insisten ante el Ayuntamiento para que les hagan caso, lo cierto es que la afluencia de drogadictos, con el correspondiente tráfico de sustancias estupefacientes, escándalos nocturnos, botellones, indigentes que duermen en el suelo y hasta supuestos casos de prostitución, mantienen en vilo a este núcleo urbano cada día y, en especial, cada noche.