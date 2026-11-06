Papeleras sin vaciar y basura por la calle: los vecinos del barrio Salamanca se plantan contra el hacinamiento

Los residentes del barrio Salamanca-Uruguay, en Santa Cruz de Tenerife, están “hartos” de vivir en el olvido municipal. El motivo, denuncian, es que llevan “casi un mes” sin barrendero en la zona, a consecuencia de la baja laboral del encargado de las labores de limpieza en el entorno.
Una situación que ahora se ha traducido casi en “hacinamiento”, en donde la estampa visual es la de papeleras sin recoger en semanas, alcorques donde se acumulan desperdicios, hojas de los árboles que inundan aceras y bordes de las vías, o contenedores con acopios de basura a sus pies.
La asociación de vecinos La Arboleda manifestó ayer que en las calles Obispo Pérez Cáceres, Diego Crosa o Gil Roldán, donde existen tres grandes árboles, además de en la propia plaza Francisco Hernández Barroso, más conocida como plaza de Fátima, la situación es “insostenible” ante la gran acumulación de residuos que se han ido acumulando durante días.
El colectivo vecinal explicó que “el problema comenzó el pasado mes, cuando el barrendero de la zona tuvo un problema de salud y le dieron una baja laboral. Desde ese momento solo vienen uno o dos operarios, una vez a la semana, para recoger lo más visible, pero sin barrer ni recoger las papeleras o los objetos que se dejan por fuera de los contenedores”.
En este sentido, los residentes reclamaron al Ayuntamiento capitalino que “actúe de inmediato” porque “el estado del barrio es el de suciedad, lo cual solo sirve como foco de insalubridad para atraer plagas de ratas o de cucarachas”.
Por su parte, el concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, confirmó a DIARIO DE AVISOS que el barrendero de la zona está de baja médica, pero para paliar esta ausencia laboral “se ha hecho una ampliación de jornada a otra persona para cubrir toda esa zona. Si se ve basura es porque ha coincidido con dos días de fiesta, el pasado domingo y el lunes, donde la empresa encargada de la limpieza municipal, Valoriza, no trabajó y, por tanto, no se realizó la labor de recogida durante esos días”.
Orden de limpieza
Asimismo, Tarife afirmó que la denuncia que han formulado los vecinos no es tal, “según me han asegurado desde la propia concesionaria”. “Pero en cualquier caso, aunque la situación está controlada, he dado una nueva orden para que se envíe de manera urgente a una cuadrilla de operarios para comprobar el tema de las papeleras y el de la limpieza en las aceras de esa zona”, apuntó.
Igualmente, el edil de Servicios Públicos alegó que “hasta el momento no tengo quejas de la falta de limpieza en el barrio Salamanca-Uruguay, ni tampoco me ha llegado la de ningún negocio del entorno. Pero se actuará si se detecta el problema”.
Las críticas de los residentes en este núcleo urbano de la capital no son nuevas, sobre todo, en las referidas al entorno del puente Zurita, donde las rampas de acceso a la parada del tranvía se han convertido en el último año en un improvisado asentamiento al que acuden personas sin hogar no solo a dormir, sino a almacenar montañas de basura y enseres, entre los que se encuentran colchones, cartones, ropa usada o muebles.
Además, los vecinos han alegado en numerosas ocasiones que existen pocos contenedores en un barrio que cuenta con muchos negocios, aparte de que la “gente es cochina” y tira la basura en cualquier parte. Por ello, han lamentado que “el barrio de Salamanca se haya convertido en un nuevo vertedero y en foco de infección de cucarachas y ratas”.
Una acumulación de enseres y de residuos entre las calles de este céntrico barrio santacrucero que ha derivado en el deterioro del entorno, con implicaciones de salubridad y seguridad, según alegan los afectados que, además, han enviado escritos y recogida de firmas al Consistorio solicitando intervenir.