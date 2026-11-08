Santa Cruz de Tenerife prepara la Navidad con talleres gratuitos: fechas y horarios

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha organizado una programación de talleres gratuitos de manualidades navideñas en cuatro núcleos del distrito Anaga. Las actividades comenzarán este lunes, 9 de noviembre, y se prolongarán hasta el 4 de diciembre. No será necesario inscribirse previamente para participar.
La iniciativa permitirá a los vecinos elaborar diferentes elementos decorativos relacionados con la Navidad y participar en encuentros organizados en centros sociales y asociaciones vecinales del distrito.
Las plazas serán limitadas y se asignarán por orden de llegada, por lo que las personas interesadas deberán acudir directamente al lugar donde se celebre cada taller.
Dónde y cuándo se celebran los talleres gratuitos de Navidad
El distrito Anaga ha distribuido la programación entre cuatro localidades, con sesiones semanales de dos horas de duración.
Estos son los lugares, fechas y horarios:
|Localidad
|Fechas
|Horario y lugar
|Casas de la Cumbre
|9, 16, 23 y 30 de noviembre
|16:30 a 18:30 h. Centro Social de Casas de la Cumbre, junto a la AAVV El Til
|Igueste de Anaga
|10, 17 y 24 de noviembre y 1 de diciembre
|17:00 a 19:00 h. Asociación de Mayores San Pedro
|Almáciga
|12, 19 y 26 de noviembre y 3 de diciembre
|17:00 a 19:00 h. Centro Social de Almáciga, junto a la AAVV Nuestra Señora de Begoña
|María Jiménez
|13, 20 y 27 de noviembre y 4 de diciembre
|17:00 a 19:00 h. Centro Social María Jiménez, junto a la Asociación de Mayores Virgen de Candelaria Dos Barrancos
La programación comenzará en Casas de la Cumbre, donde se celebrará la primera sesión este lunes, y continuará durante la semana en los otros tres núcleos.
Cómo participar en los talleres navideños
Una de las principales características de esta actividad es que la participación es completamente gratuita y no requiere inscripción previa.
Los vecinos que quieran asistir únicamente tendrán que presentarse en el centro correspondiente, dentro del horario establecido.
No obstante, el Ayuntamiento advierte de que las plazas disponibles son limitadas y se cubrirán por orden de llegada.
Los participantes podrán realizar distintas manualidades y crear adornos navideños, en una propuesta que busca acercar este tipo de actividades a diferentes localidades del macizo de Anaga.
El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha destacado la importancia de acercar a los vecinos del distrito iniciativas que favorezcan la participación y el encuentro ciudadano.
Por su parte, la concejala responsable del distrito Anaga, Gladis de León, ha detallado el calendario de actividades previsto para las próximas semanas.
La programación se desarrollará hasta el viernes 4 de diciembre, fecha en la que tendrá lugar la última sesión en María Jiménez.