La nueva avenida de Anaga empieza a tomar forma: así será su paseo “junto al mar”

Las obras de transformación de la avenida de Anaga, en Santa Cruz de Tenerife, comienzan a mostrar el aspecto que tendrá el nuevo paseo peatonal de aproximadamente un kilómetro de longitud.
La actuación contempla la renovación del pavimento, nuevas zonas de estancia, espacios ajardinados y mejoras en el carril bici para transformar uno de los principales recorridos del frente marítimo de la capital.
La cuenta de Paseando por Santa Cruz ha compartido imágenes del avance de los trabajos, destacando que ya empieza a apreciarse el resultado de la reforma. “Ya se está viendo el aspecto que tendrá el kilómetro de paso peatonal de la Avenida de Anaga, una vez se finalice la obra de transformación. Hay ganas de pasear por aquí”, señala la publicación.
El proyecto municipal abarca el tramo comprendido entre el edificio Puerto-Ciudad y el Muelle Norte, con el objetivo de modernizar el paseo, mejorar su accesibilidad y reforzar la conexión de la ciudad con su entorno portuario.
Así será el nuevo paseo de la avenida de Anaga
La remodelación incluye la sustitución del pavimento, la instalación de nuevo mobiliario urbano y la creación de espacios de descanso y miradores hacia el mar.
Una de las principales novedades será la separación física del carril bici y la zona peatonal mediante un jardín lineal, con el objetivo de mejorar la convivencia entre peatones y ciclistas.
Las obras comenzaron en julio de 2025, con un presupuesto inicial de 3,5 millones de euros y un plazo aproximado de ejecución de un año. Sin embargo, los trabajos han sufrido retrasos, entre otros motivos, por problemas detectados en la cimentación de los miradores.
El Ayuntamiento también contempla una segunda fase que permitiría prolongar el paseo hacia Valleseco, dando continuidad al recorrido peatonal junto al litoral.
Las críticas de los vecinos: “En 2030 lo acaban”
Las imágenes del avance de las obras también han generado críticas entre los usuarios de redes sociales, principalmente por la duración de los trabajos y el diseño del futuro paseo.
“No entiendo cómo se puede tardar tanto en hacer esto”, comenta uno de ellos. Otros recurren a la ironía: “Dos años más y terminamos” o “Al paso que vamos… en 2030 lo acaban…”.
También hay quienes cuestionan la presencia de zonas pavimentadas. “Se han cargado lo que había para poner más cemento”, lamenta otro usuario, mientras que uno de los comentarios advierte sobre la conservación del arbolado: “A ver cómo acaba eso con las raíces de los árboles… vaya peligro”.
La relación de la avenida con el litoral es otro de los aspectos cuestionados. “Ciudad frente al mar, pero sin acceso a él. Ciudad sin sombra. Ciudad gris”, señala uno de los participantes.
Por ahora, la transformación de la avenida de Anaga continúa en ejecución, mientras los ciudadanos comienzan a conocer el aspecto que tendrá uno de los principales paseos de Santa Cruz.