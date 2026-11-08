Los vecinos de los caseríos de Anaga tienen quien les cuide

En unos lugares donde no llegan los recursos, o lo hacen en unas condiciones regulares, Acufade ha puesto en marcha desde julio el proyecto Anaga: Reserva de los Cuidados, que desarrolla su actividad en los domicilios de 40 vecinos del macizo de Anaga, donde las distancias, el aislamiento y las dificultades de acceso a los recursos suponen un reto.
La iniciativa nace a partir de las necesidades trasladadas sobre las dificultades que afrontan las personas y familias para acceder a recursos y servicios en materia de cuidados y autonomía personal. Una realidad significativa en un entorno caracterizado por el aislamiento y la dispersión geográfica de muchos vecinos y vecinas, las dificultades de movilidad de una población cada vez más envejecida y las distancias e impedimentos de acceso a determinados recursos.
Profesionales de Acufade se desplazan diariamente hasta los hogares de los usuarios inscritos para ofrecer un acompañamiento cercano y adaptado a las necesidades de cada persona, trabajando para favorecer su autonomía, bienestar y calidad de vida, y apoyando también a sus familias y personas cuidadoras. Entre los servicios que se prestan se encuentran actuaciones de estimulación cognitiva, entrenamiento personal, apoyo emocional y acompañamiento de cara a evitar la soledad.
Después de varios meses de trabajo de campo, visitas domiciliarias y contacto directo con las personas mayores y sus familias, el proyecto da un paso más con la puesta en marcha del Servicio de Promoción de la Autonomía Personal en el Domicilio.
Con el paso de las semanas se ha consolidado un servicio que nace para acercar los cuidados allí donde más se necesitan, al mismo tiempo que se continúa con la detección de nuevas personas que puedan beneficiarse del servicio y con el conocimiento de las necesidades sociales del territorio. Este proyecto está financiado con cargo a la asignación tributaria del IRPF del Gobierno de Canarias.
El pueblo de Taganana, donde residen 511 habitantes, cuenta con diferentes caseríos diseminados a los que acuden los profesionales de Acufade. Quedamos en Azanos con la trabajadora social Claudia Díaz y las integradoras Danyna Figueroa y Fiamma Hernández, que están visitando a las usuarias, y posteriormente se une al equipo el entrenador Daniel González, tras atender a Lola en La Cruz.
Azanos tiene actualmente 56 habitantes, lejos de los más de 340 con los que contaba en 2003. En la ermita de la Virgen de la Caridad del Cobre nos espera Obdulia Fernández Negrín, de 80 años, y su hijo Juan, más conocido como Germi, de 61. Y más tarde se incorporó a la charla Evangelina Perera Sosa, con 86 años recién cumplidos.
Todas son de Taganana de toda la vida, se criaron, se casaron y desean ser enterradas en su pueblo natal. Obdulia es muy extrovertida, comenta que se casó con 16 años, con Nicanor Negrón (Pepe), que le llevaba 11 años. “Mi marido se equivocó conmigo, él iba para cura, era esclavo del Cristo de la Laguna, hermano de la Concepción y de Taganana. Nos llevábamos muy bien”, recalcó, “aquí en mi casa éramos una gran familia, además de mis dos hijos, tenía a mi madre y mis dos tías y éramos una piña”, como también lo son todos los vecinos, destacando “la unión” que hay entre los de Azanos. “Todos nos conocemos y somos muy unidos”, afirmó Germi Negrón Fernández. Normalmente, durante la mañana hace las cosas de su casa, y por la tarde sale a los bancos frente a la ermita. “Miramos hacia Taganana a ver si ha cambiado algo, pero no, mi hijo, ni una hoja de palma se cae” (ríe). “Todo el mundo en Taganana sabe que nos sentamos aquí, nos oyen hablando y riendo”. Además, dos veces al año se reúnen las mujeres de Azanos en el pueblo para comer. Antes salía a bailar, pero ya no, aunque todavía sigue poniendo música en su casa y se pone a bailar.
Evangelina llega algo nerviosa al ver tanta gente reunida: “Ay, no estoy acostumbrada. Ya apenas me acerco a Santa Cruz, porque no estoy cómoda, me encuentro mal cuando voy, me gusta la tranquilidad de estar aquí. Mis dos hijas vienen a verme todas las semanas y mi nieto mayor vive en casa desde que enviudé. Ayoze me dijo que serían unas semanas, para que no estuviera sola, y hace 19 años”.
Ambas son cercanas y se llevan muy bien, “cuando no están peleadas porque se chinchan, empieza una y le responde la otra”. Hilvanan conversaciones sin apenas descanso con Fiamma, Claudia y Danyna, “ellas pasan así todo el día”, recalca la integradora.
Reconocen que al principio tenían dudas de que viniera gente nueva a su casa, “pero ahora estamos encantadas” de que vengan todos los días. Por su parte, Germi agradece el trabajo de las profesionales de Acufade y su cercanía con las familias. “Una vez las conoces, son gente maravillosa, muy dada”, y reconoce que “muchos usuarios tenían temor de que con este servicio les tocaran la pensión, pero una vez comenzaron, el boca a boca entre vecinos” ha hecho el resto.
Danyna Figueroa reconoce que “lo más duro fue el trabajo de campo inicial. Al principio nos costó, porque tampoco llegaban los recursos como tenían que llegar. Tuvimos que desmentir que no veníamos a tocar sus prestaciones, sino que es por la Ley de Dependencia, que es un derecho que tienen todas las personas. Ahora las familias nos paran y nos dejan su teléfono”.
Terminan un paseo y comienzan los ejercicios físicos y estiramientos. “Normalmente hacemos trabajo de movilidad y de fuerza, ejercicios sencillos, para los que no tienen mucha fuerza o no pueden mantenerse mucho tiempo de pie, adaptado a sus capacidades”, con el objetivo de “mantener su autonomía”. A los que les gusta caminar “salimos y charlamos antes de los ejercicios”, reconoce Daniel.
Por su parte, Fiamma realiza con las usuarias manuales antes de marcharse a Portugal, en los altos de Taganana, donde le espera María. Destaca la cercanía de las usuarias, le sirven café, galletas, rosquetes… “De aquí salgo desayunada, almorzada, caminada [por las cuestas que tiene que superar entre casa y casa], e incluso cenada”.
“Prestamos un servicio que cubra sus necesidades y con la mayor calidad”
“Nosotros estamos llevando el servicio de promoción de la autonomía personal a los caseríos de Anaga. Queremos prestar un servicio con la mayor calidad posible y que cubra las necesidades reales de todas esas personas con dependencia y personas mayores. Estamos recibiendo muchos agradecimientos de los usuarios y sus familias, y la idea es quedarnos para seguir cubriendo sus necesidades”, afirma Claudia Díaz, trabajadora social y coordinadora del proyecto.
Hay usuarios que cuentan con ayuda a domicilio que presta su ayuntamiento (Santa Cruz o La Laguna), hay otros proyectos implementados a menor escala que el de Acufade, pero muchos residentes se quejan de que son pocos recursos y no se prestan en las mejores condiciones. “Es muy difícil encontrar gente que quiera trabajar” en Anaga.
Los 40 usuarios del servicio “son personas mayores, con algún tipo o grado de dependencia”, por este motivo, se trabajan ejercicios físicos y cognitivos. “El acompañamiento activo, prevenir la soledad no deseada, el mantenimiento físico, la recuperación funcional y reforzar la movilidad y la fuerza, por ejemplo, de las piernas, al residir en un entorno donde deben subir o bajar muchas cuestas y escaleras, a veces en solitario, normalmente acompañadas por otra persona. Comentan que son habituales las caídas y en ocasiones tienen que acudir los bomberos para trasladarlos hasta la carretera donde espera la ambulancia. Muchos limitan sus actividades a sus casas porque su físico ya no ayuda. Hay ocasiones en las que pueden salir pasear y realizan un acompañamiento activo, en otras se trabaja según permita su entorno.
Normalmente, en su hogar se desarrollan las actividades del servicio de promoción adaptadas a sus necesidades, en un entorno de confianza e intimidad para el usuario, donde reciben ese apoyo y acompañamientos necesarios.