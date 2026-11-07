El misterio de la Virgen Milagrosa de Anaga: restauran una imagen de origen desconocido

El Ayuntamiento de La Laguna ha concluido la restauración de la Virgen Milagrosa de la Cruz del Carmen, situada junto al conocido mirador del Parque Rural de Anaga. La intervención ha permitido recuperar una escultura de importante valor devocional que presentaba un avanzado deterioro por su exposición continuada a las condiciones meteorológicas.
La imagen, ubicada en la parte posterior de la ermita de Nuestra Señora del Carmen, mide 1,26 metros de altura, está elaborada en cemento blanco y marmolina y descansa sobre un pedestal de piedra de 1,32 metros. Aunque se desconoce quién la realizó y cuándo fue instalada, forma parte del patrimonio cultural de uno de los enclaves más conocidos de Anaga.
Los trabajos se incluyen en la tercera fase del Programa municipal de restauración de esculturas, bustos y monumentos, que contempla 13 actuaciones en distintos puntos de La Laguna.
La historia de la Cruz del Carmen, un antiguo paso entre Anaga y La Laguna
El lugar donde se encuentra la Virgen Milagrosa tiene una historia que se remonta a varios siglos atrás. Antes de convertirse en uno de los principales puntos de acceso al Parque Rural de Anaga, la Cruz del Carmen era una encrucijada de caminos que comunicaba los caseríos de las montañas con la ciudad de La Laguna.
Según recoge la documentación histórica del Ayuntamiento, los vecinos de Afur, El Batán, Las Carboneras, Casas de la Cumbre y Taganana utilizaban estos caminos para transportar y vender productos agrícolas, carbón y otras mercancías.
El enclave también era un lugar de descanso para los habitantes de los caseríos que se desplazaban hasta La Laguna. Incluso formaba parte de las rutas utilizadas para trasladar a los fallecidos desde los pueblos de las montañas hasta el cementerio de la ciudad.
En 1836 se instaló una cruz para bendecir a los caminantes. Durante el último cuarto del siglo XIX se construyó una pequeña capilla en el lugar que había ocupado aquella cruz.
La historia de la ermita actual también conserva una particularidad. Según la información municipal, en 1961 se levantó una capilla con la colaboración de un guarda forestal que acordó entregar un hatillo de leña a los caminantes por cada piedra que aportaran para la construcción. Posteriormente, el edificio fue ampliado hasta alcanzar sus dimensiones actuales.
Por su parte, el mirador de la Cruz del Carmen fue construido en 1934, después de la apertura de la carretera que ascendía desde La Laguna hasta esta zona del monte.
Estos antecedentes explican el valor cultural del entorno donde se encuentra la escultura restaurada, aunque no permiten determinar la fecha de su instalación.
El origen de la devoción a la Virgen Milagrosa
La advocación de la Virgen de la Medalla Milagrosa tiene su origen en Francia, en el siglo XIX.
Según la tradición católica recogida por las Hijas de la Caridad, en 1830 la religiosa Catalina Labouré afirmó haber presenciado varias apariciones de la Virgen María en París. De aquellos relatos surgió la devoción a la Medalla Milagrosa, que comenzó a difundirse en 1832 y terminó extendiéndose a numerosos países.
Esta advocación es distinta de la Virgen del Carmen, titular de la ermita situada junto al mirador de Anaga.
En el caso concreto de la escultura de la Cruz del Carmen, no consta una fecha documentada de creación o instalación, por lo que tampoco puede establecerse cuándo comenzó a venerarse en este emplazamiento.
Los daños que presentaba la escultura
La restauración ha permitido corregir distintos desperfectos provocados por la humedad y la exposición continuada a la intemperie, especialmente relevantes en el entorno de la Cruz del Carmen.
Los trabajos incluyeron la eliminación de musgo, plantas y líquenes acumulados sobre la superficie, así como la aplicación de tratamientos protectores en el pedestal para prevenir la proliferación de hongos.
Uno de los problemas más importantes se encontraba en la parte posterior de la cabeza de la Virgen, donde existía una oquedad de dimensiones considerables. La intervención permitió reparar esta zona y recuperar otras partes que habían sufrido pérdidas de material.
También se ha actuado sobre el entorno inmediato de la imagen, donde es habitual encontrar ofrendas y objetos depositados por visitantes y devotos.
La intervención ha incorporado medidas de conservación preventiva y nueva señalización interpretativa para facilitar que los visitantes conozcan mejor la pieza.
Un plan para conservar 13 monumentos de La Laguna
El concejal de Patrimonio Cultural, Adolfo Cordobés, explica que las esculturas ubicadas al aire libre sufren un deterioro constante y requieren intervenciones periódicas.
El edil destaca que estos trabajos permiten conservar bienes con valor histórico, cultural, identitario o religioso para la ciudadanía.
La recuperación de la Virgen Milagrosa es la segunda actuación concluida en esta tercera fase del programa municipal, después de la restauración de la placa conmemorativa del antiguo puente del Camino Largo.
El plan se apoya en un estudio del patrimonio escultórico de La Laguna que permitió documentar 101 obras distribuidas por espacios públicos del municipio. El trabajo sirvió para identificar sus características, estado de conservación y necesidades de intervención.
La actuación de la Cruz del Carmen ha sido ejecutada por una restauradora profesional especializada y financiada mediante fondos municipales.