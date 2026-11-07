Así será la nueva plaza de Vistabella: juegos infantiles, deporte y zonas verdes

El Ayuntamiento de La Laguna ha presentado el proyecto de una nueva plaza pública en el barrio de Vistabella, en La Cuesta, que transformará un solar de 586 metros cuadrados en un espacio de ocio y convivencia. La propuesta incluye juegos infantiles, instalaciones de calistenia, arbolado, pérgolas y recorridos accesibles.
La futura plaza estará situada en la calle Sor Ángela de la Cruz y pretende recuperar espacios verdes en una zona que ha experimentado un importante crecimiento urbanístico. El proyecto básico ya se ha presentado a los vecinos para recoger sus propuestas antes de completar su diseño.
La actuación forma parte del programa municipal para recuperar plazas deterioradas y crear nuevos espacios públicos en parcelas sin desarrollar. Entre las iniciativas previstas figura también la futura plaza del Camino del Tornero, cuyo proyecto fue presentado recientemente a los vecinos. diariodeavisos.elespanol.com+1
Cómo será la nueva plaza de Vistabella
Uno de los principales atractivos del proyecto será la creación de una zona de juegos infantiles inclusivos, que contará con pavimento amortiguador de seguridad y estará integrada en el conjunto de la plaza.
También se habilitará un espacio de calistenia, destinado a la práctica de ejercicio físico al aire libre. Esta zona estará conectada con los recorridos peatonales y las áreas de descanso.
La propuesta contempla, además, la plantación de árboles y la instalación de pérgolas para proporcionar sombra, especialmente en los espacios donde se concentre una mayor actividad.
El diseño se ha planteado bajo criterios de accesibilidad universal, con itinerarios adaptados para personas con movilidad reducida y mayores. Los distintos pavimentos permitirán diferenciar las áreas de paso, descanso, juego y actividad física.
Más árboles y espacios verdes en La Cuesta
La incorporación de vegetación tendrá un papel destacado en la transformación de esta parcela.
Según explica la memoria técnica, redactada por la arquitecta Patricia Jiménez Momblanch, con la colaboración de Iván Ascanio Delgado, el proyecto busca recuperar parte de la calidad ambiental que caracterizaba antiguamente a este sector de La Cuesta.
El documento señala que la construcción progresiva de edificios redujo considerablemente los espacios abiertos y la vegetación del barrio.
Por ello, la nueva plaza pretende incrementar las zonas de sombra, favorecer la filtración del agua de lluvia y mejorar la calidad del aire.
El arbolado también contribuirá a aumentar la biodiversidad urbana y proporcionar un entorno más agradable para la estancia de los residentes.
Los vecinos podrán participar en el diseño definitivo
El proyecto básico se dio a conocer durante un encuentro celebrado en el Centro Ciudadano Princesa Yballa, al que asistieron residentes del barrio.
En la presentación participaron la arquitecta redactora, Patricia Jiménez Momblanch; el concejal de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad, Ángel Chinea; y la directora del área, Susana Reyes.
Durante la reunión, los asistentes pudieron trasladar sus opiniones y sugerencias sobre la distribución y los equipamientos previstos.
El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, ha defendido la importancia de incorporar la participación ciudadana a estos proyectos.
“Ellos conocen las necesidades del barrio mejor que nadie y sus aportaciones resultan muy valiosas para la redacción definitiva del proyecto”, ha señalado.
El Ayuntamiento mantiene así su intención de adaptar las nuevas plazas a las necesidades de los residentes, combinando espacios de descanso, actividad física y convivencia.
Por el momento, no se ha comunicado una fecha de inicio de las obras ni el presupuesto previsto para su ejecución. La actuación se encuentra en la fase de presentación del proyecto básico y recogida de aportaciones vecinales.