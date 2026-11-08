Vivos y difuntos se unen al ritmo de la música en el casco de La Laguna

Música de mariachis, peinados, maquillaje alusivo y vestidos de colores fueron ayer la combinación perfecta para que el popular desfile de catrinas y mariachis por las calles de La Laguna volviera a ser un éxito otro año más. La iniciativa forma parte del amplio programa de actos conmemorativos para celebrar la Noche de Finados y el Día de Muertos, con el título La arquitectura de la memoria, y organizado por la Fundación México Canarias en colaboración con el Ayuntamiento de La Laguna.
El punto de encuentro fue a las 16.30 horas en el parque infantil de la plaza Doctor Olivera. Allí se concentraron todas las personas que quisieron participar ataviadas con sus ropajes o maquillajes relacionados con un tradición tan representativa de México.
Media hora después se inició el recorrido por las principales calles del casco, Herradores, Tabares de Cala, Obispo Rey Redondo y la plaza de la Concepción, ante la mirada atenta de cientos de personas que pudieron disfrutar y conocer una de las manifestaciones más populares de la cultura de este país al ritmo de sones de populares corridos, rancheras y boleros.
La jornada se completó con un concierto del mariachi Mencey Azteca y una sesión de dj con música tradicional del país, que puso el broche final a la quinta edición de Día de Muertos-Noche de Finados, que comenzó el 29 de octubre e incluyó distintas actividades de divulgación y dinamización para mostrar a la ciudadanía los orígenes de ambas celebraciones.
A través de altares, visitas guiadas, recorridos patrimoniales, actividades infantiles y el desfile de ayer, la propuesta acercó al público los orígenes y elementos representativos de estas costumbres y el significado de cada una de ellas.
Según puso de relieve la cónsul honoraria de México en Tenerife, María Ángeles Baca, “esta iniciativa es una de las apuestas más importantes que tenemos a lo largo del año, ya que a través de estas actividades promovemos un mayor conocimiento sobre la cultura canaria y nuestras tradiciones latinoamericanas”.