Luz verde a la reforma integral del polideportivo de Santa María del Mar: así será el nuevo espacio

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha aprobado el proyecto básico y de ejecución para la reforma integral del polideportivo de Santa María del Mar, un trámite técnico fundamental que permitirá avanzar hacia la contratación y licitación de las obras.
El proyecto cuenta con un presupuesto de ejecución que ronda los 230.000 euros y contempla un plazo estimado de ejecución de 181 días naturales a partir del inicio de los trabajos.
La intervención aprobada tiene como objetivo renovar y mejorar las instalaciones, reforzando las condiciones de uso y seguridad de este espacio deportivo público, además de permitir renovar y mejorar las instalaciones, incluyendo la mejora del equipamiento deportivo, como las canastas y las porterías, así como la actuación sobre el vallado y el muro perimetral del recinto. El alcalde de la capital tinerfeña, José Manuel Bermúdez, señaló que “con esta aprobación damos continuidad al proceso administrativo para poder licitar en los próximos meses la contratación de las obras”.
Mientras, la concejala de Deportes, Alicia Cebrián, destacó que “el objetivo principal es sustituir, actualizar y mejorar este espacio deportivo, utilizado habitualmente por vecinos y asociaciones del barrio”.
Con la aprobación, en Junta de Gobierno, del proyecto básico y de ejecución de la reforma del polideportivo de Santa María del Mar, el Ayuntamiento da un paso necesario para continuar con la tramitación administrativa de esta actuación, que permitirá modernizar el polideportivo de Santa María del Mar y mantener este espacio como punto de encuentro y referencia para la actividad física y deportiva del barrio.