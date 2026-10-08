Santa Cruz transforma el antiguo polideportivo de Los Gladiolos: tendrá su primer ‘pumptrack’

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha iniciado las obras de reforma, acondicionamiento y reconceptualización del antiguo polideportivo de Los Gladiolos, una actuación que permitirá recuperar una instalación actualmente en desuso y transformarla en un complejo dedicado a los deportes urbanos y de deslizamiento.
El proyecto cuenta con una inversión cercana a los 1,6 millones de euros, financiada por el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife, y dispone de un plazo de ejecución de 10 meses. Los trabajos serán desarrollados por la empresa Ecocivil.
Uno de los principales elementos de la actuación será la construcción del primer pumptrack de Santa Cruz de Tenerife, una infraestructura específicamente diseñada para la práctica de modalidades como BMX, skate, patinaje y patinete.
La creación de este circuito permitirá ampliar la oferta municipal destinada a los deportes sobre ruedas y complementar los espacios ya existentes en otros puntos de la capital, como el parque de La Granja y la avenida de Anaga.
El nuevo complejo estará organizado en tres grandes áreas. La primera estará destinada al BMX y al pumptrack principal, e incluirá también una cancha de baloncesto 3×3 y un edificio de servicios equipado con aseos, oficina y almacén. Una segunda zona contará con un pumptrack de iniciación y entrenamiento al aire libre, pensado para facilitar el aprendizaje y permitir su utilización por personas de distintas edades y niveles de experiencia.
La tercera área dispondrá de una pista diáfana destinada al patinaje, completando así un recinto versátil en el que podrán desarrollarse diferentes disciplinas deportivas sobre ruedas. La actuación contempla igualmente la creación de áreas ajardinadas, zonas de sombra y puntos de estancia, con el objetivo de integrar el complejo en su entorno y convertirlo no solo en una instalación deportiva, sino también en un espacio de convivencia y encuentro para los vecinos y vecinas de Los Gladiolos.
El Ayuntamiento pretende, además, que las nuevas instalaciones sirvan de apoyo al tejido deportivo de la capital. Para ello, se promoverá la colaboración con los clubes y colectivos vinculados al BMX, skate y patinaje, facilitando que el recinto pueda acoger entrenamientos, actividades y competiciones.
Con el inicio de las obras, Santa Cruz avanza así en la recuperación del antiguo polideportivo de Los Gladiolos y en la creación de una instalación deportiva renovada, adaptada a nuevas modalidades y concebida para ampliar las alternativas de práctica deportiva en la ciudad
Asfaltados en Valleseco
El Ayuntamiento de Santa Cruz ha finalizado los trabajos de asfaltado ejecutados en el acceso a Valleseco, desarrollados en el marco del plan municipal Impulso Urbano y orientados a mejorar el estado de la calzada y las condiciones de circulación en este entorno. Con la conclusión de las actuaciones, finalizan también los cortes y desvíos de tráfico que se habían establecido durante la ejecución de las obras, por lo que la circulación recupera la normalidad en la zona.
Los trabajos, desarrollados durante las jornadas previstas, han incluido el asfaltado de la vía y han requerido medidas temporales de regulación del tráfico y la supresión de plazas de aparcamiento mientras se desarrollaban las actuaciones. Con la obra ya concluida, los usuarios de esta vía recuperan también las condiciones habituales de acceso y circulación, poniendo fin a las afectaciones que se habían producido durante el desarrollo de los trabajos.
La actuación se enmarca en el plan municipal Impulso Urbano, destinado a mejorar y conservar distintos espacios y vías de la ciudad. En este caso, los trabajos han estado centrados en la mejora del firme y, por lo tanto, de la seguridad vial.