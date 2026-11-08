200 años del ciclón tropical que fue mucho más que una tragedia en Tenerife

Hace 200 años, en 1826, un aluvión devastó Canarias. Una tragedia que se ha contado desde la óptica tinerfeña y que aparece ahora, a la luz de nuevos documentos, como un fenómeno que atravesó todo el Archipiélago, llegó a las portadas de periódicos de medio mundo y causó pérdidas millonarias.
A bordo de esta línea de investigación se encuentra Leopoldo Álvarez, presidente de la Asociación por la Memoria del Aluvión de 1826 (AMA), que lleva casi tres décadas recabando información y reconstruyendo, a través de registros locales, municipales, eclesiásticos, privados, archivos nacionales e internacionales lo que ocurrió aquel 7 y 8 de noviembre. Insiste en que todos los datos que maneja forman parte de una investigación abierta, y que aún no está cerrada.
“El aluvión no es un sistema meteorológico que impactó solo en Tenerife”, subraya. A su juicio, el gran público sigue sin conocer el alcance real de la catástrofe.
Los datos más extendidos hasta ahora hablan de alrededor de 300 fallecidos, más de 600 viviendas destruidas, más del 30% del terreno fértil arrastrado y más de 1.000 cabezas de ganado perdidas. Las zonas más afectadas fueron los barrancos y sus núcleos cercanos, tales como el de Güímar y el de La Orotava.
Fue el catedrático Pedro Dorta quien bautizó el fenómeno como tormenta de San Florencio por el día en que se desarrolló. Lo describió como un ciclón tropical que en entró por el oeste, al sur de El Hierro, y “abandonó las costas de Lanzarote un día y medio más tarde”.
La investigación de Álvarez nació en 1996, cuando se encontró de casualidad el relato del párroco de Los Realejos. Desde entonces, y “tras vaciar los archivos municipales y nacionales”, trabaja para divulgar sobre “el legado de un evento que debe prevalecer y difundirse”, más si cabe en una fecha tan señalada como su bicentenario. Su trabajo de investigación verá la luz en 2029 con una obra de tres tomos sobre los impactos económicos, sociales y morfológicos del aluvión.
La primera revisión afecta a la cifra de víctimas. Tenerife concentró más muertes por la morfología de sus barrancos, que agravó los efectos de las escorrentías del agua. Pero el resto de islas también tuvieron víctimas. En Gran Canaria murieron 37 personas en el naufragio de un barco, según los documentos de la época. “Podríamos dar por válido que pudieron morir unas 500 personas en conjunto”, estima Álvarez.
En estas islas orientales, las campanas salvaron vidas. El temporal sorprendió a los vecinos por la tarde, trabajando o en el campo. “Bien temprano, la gente salió a la calle sin problema, pues el tiempo no estaba tan mal. Sobre las dos de la tarde, la situación empeoró”, relata. Aunque no se pudieron evitar las pérdidas en los cultivos ni la muerte de “entre 100 y 200 camellos”. En cuanto al golpe económico, en Tenerife hay inventariados entre 50 y 60 millones de reales en pérdidas. Sin embargo, “Gran Canaria tuvo una pérdida de 200 millones de reales”. El presidente lo explica dado que esa isla “tenía más infraestructura tales como puentes, heredamientos de agua o molinos de gofio”, mientras que “en Tenerife no se contaba para aquella época con tal red”. Según los registros del Cabildo, en Lanzarote, la catástrofe se llevó “un tercio del valor de la isla”. “El impacto regional fue varias veces el PIB de la época en Canarias”.
De Tasmania a Bombay
Una de las líneas de investigación más llamativas es la difusión internacional de la noticia. Las comunicaciones entre municipios quedaron cortadas durante meses, y la información “tardó en llegar a la Península, haciéndolo con retraso”. La noticia arribó a Madrid en barco, vía Cádiz, ya a finales de año.
A partir de ahí, recorrió los tabloides y periódicos de toda Europa: Portugal, Francia, Italia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Finlandia y la Rusia zarista. En Reino Unido, más de 50 periódicos dieron la noticia.
El 20 de enero de 1827, el Diario di Roma publicaba a toda página: “El capitán de un buque, Pietro Parger, llegado recientemente a esta bahía, ha traído la noticia de una espantosa tempestad ocurrida en las islas Canarias y en el mar que las rodea durante los días 7 y 8 de noviembre. Los vientos soplaban furiosamente en todas direcciones y la lluvia caía a torrentes. Todos los buques que estaban fondeados, con excepción de dos que tuvieron tiempo de hacerse a la vela, quedaron hundidos. El castillo-fortaleza de Candelaria, en la isla de Tenerife, quedó destruido, y puede decirse que sumergido por las aguas que se precipitaban desde las montañas”.
Muchos de esos relatos salieron de la pluma de los cónsules europeos destinados en la parte norte de la Isla, cuya correspondencia original se conserva hoy en archivos nacionales extranjeros. “Eran comerciantes y, como segunda actividad, eran los ojos y los oídos de sus países”, señala Álvarez.
¿Cambió la silueta del Teide?
Algunos de esos documentos guardan detalles sorprendentes. Varios periódicos italianos publicaron que el Teide “había dejado de medir lo mismo por la erosión de los vientos”, y que, vista desde el Puerto de la Cruz, la cumbre aparecía “algo deformada”. Un viajero inglés que había estado antes en Tenerife volvió en 1829 y encontró “zonas rajadas y conos reventados”. Desde Icod el Alto y La Guancha, comparó grabados de la época con lo que veía y, con cálculos trigonométricos, llegó a la conclusión de que la silueta del volcán “no se parecía”. Aseguraba que, aunque sutiles, se apreciaban deformidades.
El lodo también le ganó terreno al mar. El párroco de Los Realejos, Antonio Santiago Barrios, ha documentado cómo los materiales (piedras o lodo) que bajaron de la cumbre hasta la costa crearon nuevo suelo. En el barranco Ruiz se ganaron entre 50 y 100 metros, y también en Martiánez y en la desembocadura de muchos otros barrancos. Un comerciante del Puerto de La Orotava escribió una carta que se publicó en un periódico británico. En ella describía la aparición de “piedras de entre cinco y siete toneladas” en el Puerto de la Cruz. “Eso da a entender la fuerza del agua, apunta Álvarez.
Una virgen falsa, un infarto y la ira de dios
Cinco días después del aluvión, el 13 de noviembre de 1826, el obispo de Tenerife, Luis Folgueras y Sión, escribió desde La Laguna al Ayuntamiento de Santa Cruz. Le decía que le causaban “la mayor lástima y pesar” las noticias que llegaban “de casi todos los puntos de la Isla”. En la carta, que se conserva en el archivo municipal, el prelado interpretaba el fenómeno meteorológico como una muestra de “la indignación del Omnipotente por los pecados de los pueblos”.
La pérdida de la talla original de la Virgen de Candelaria dio lugar a uno de los episodios más curiosos del aluvión. En junio de 1829, el sacristán de San Juan de la Rambla supuestamente encontró en la iglesia una pequeña figura con la cabeza tallada y el cuerpo deteriorado, y el párroco la dio por la Virgen desaparecida. Según el cronista José Agustín Álvarez Rixo (1796-1883), el cura, “medio escultor”, la retocó, la vistió y la expuso al culto, y pronto empezaron a llegar romeros. A petición de los dominicos, el Tribunal Eclesiástico concluyó que se trataba de un engaño y ordenó llevarla a La Laguna.
Según una versión anónima, “el obispo Folgueras y Sión pidió ayuda a las milicias, y en el enfrentamiento en la plaza, el alcalde, Domingo Rodríguez Barroso, murió de un infarto”.