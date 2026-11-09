El BOE anuncia nuevas plazas de empleo público en Santa Cruz de Tenerife: requisitos y plazo

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha publicado una nueva convocatoria de empleo público para cubrir dos puestos de trabajo fijos en la entidad Fiestas de Santa Cruz de Tenerife. El proceso selectivo, anunciado este lunes, 9 de noviembre, en el Boletín Oficial del Estado (BOE), estará abierto a las personas que cumplan los requisitos establecidos.
Las plazas corresponden a la categoría de Ayudante de Producción, dentro de la plantilla de personal laboral fijo. La selección se realizará mediante concurso-oposición por turno libre, según recoge la resolución del 3 de noviembre publicada por el organismo estatal.
La convocatoria está incluida en las ofertas de empleo público de 2025 y 2026 de Fiestas de Santa Cruz de Tenerife, entidad pública empresarial local vinculada al Ayuntamiento de la capital tinerfeña.
Requisitos para optar a las plazas de empleo público en Santa Cruz de Tenerife
Las dos vacantes pertenecen al grupo profesional D-IV y están destinadas a incorporar personal laboral fijo.
Entre los requisitos establecidos en las bases específicas de la convocatoria figuran:
- Titulación: disponer del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) o equivalente.
- Edad: tener al menos 16 años y no superar la edad legal de jubilación.
- Nacionalidad: podrán participar personas españolas, nacionales de otros países de la Unión Europea y extranjeros con residencia legal en España, de acuerdo con las condiciones de las bases.
- Capacidad funcional: reunir las condiciones necesarias para desempeñar las tareas del puesto.
- Habilitación: no haber sido separado del servicio de una Administración pública mediante expediente disciplinario ni encontrarse inhabilitado para el empleo público.
La convocatoria contempla también el abono de una tasa de examen de 8,67 euros, con determinadas exenciones para personas con discapacidad y demandantes de empleo que cumplan las condiciones establecidas.
Plazo para presentar las solicitudes
El plazo de inscripción será de 20 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de la resolución en el BOE.
Por tanto, las personas interesadas podrán comenzar a presentar sus solicitudes este martes, 10 de noviembre de 2026.
En el cómputo de los 20 días hábiles no se incluyen sábados, domingos ni festivos administrativos aplicables.
Las condiciones completas del proceso aparecen recogidas en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 88, del 24 de julio de 2026, donde se publicaron las bases específicas.
Cómo solicitar las dos plazas convocadas
Las personas interesadas deberán formalizar su inscripción conforme al procedimiento establecido en las bases.
La documentación podrá presentarse a través del Registro Electrónico del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife o mediante los registros admitidos por la legislación de procedimiento administrativo.
El proceso selectivo se desarrollará mediante concurso-oposición, un sistema que combina la realización de pruebas con la valoración de los méritos de los aspirantes, conforme a las bases de la convocatoria.
Los sucesivos anuncios del procedimiento, incluidos los relativos a sus distintas fases, se publicarán por los medios establecidos en dichas bases.
Las personas interesadas pueden consultar directamente la resolución oficial publicada en el BOE y las bases en el Boletín Oficial de la Provincia del 24 de julio de 2026.