Titsa publica el listado de líneas de guagua afectadas por la huelga

Transportes Interurbanos de Tenerife (Titsa), empresa del Cabildo de Tenerife, mantendrá el próximo 11 de noviembre, con motivo de la huelga general, un 75% de servicios mínimos tras la determinación de la corporación insular por garantizar la prestación de los servicios esenciales de transporte público durante la jornada.
De la misma manera, los servicios urbanos para los que Titsa presta servicio también dispondrán de un 75% de servicio mínimos de sus viajes habituales.
Un 25% restante de los viajes habituales de la compañía sí que podrá sufrir alteraciones durante la jornada tanto en líneas urbanas como interurbanas que dan conexión a zonas metropolitanas, norte, sur y accesos a los aeropuertos.
Para facilitar los desplazamientos, la compañía publicará en su página web www.titsa.com un listado detallado de los viajes, líneas y horarios que se puedan ver afectados.
Los viajes que no aparezcan en estos listados forman parte de los servicios mínimos garantizados.
La compañía recomienda consultar la información con previsión en los canales oficiales para planificar los viajes de cara a posibles alteraciones, a través del siguiente enlace: https://www.titsa.com/images/pdf/VIAJES_SUJETOS_A_CAMBIOS_HUELGA_11N.pdf