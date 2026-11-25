Los seguidores de Raphael en Canarias tendrán que esperar hasta 2027 para volver a disfrutar del artista sobre el escenario. El cantante ha aplazado el concierto previsto para el próximo 7 de diciembre en Gran Canaria por “recomendación médica de evitar los viajes en avión”. La nueva fecha será el 16 de de octubre de 2027.
Este cambio de programación prolongará hasta el próximo año la gira internacional del artista, que incluye más de 50 conciertos y que inicialmente tenía previsto finalizar este mes de diciembre.
La decisión llega después de que el cantante suspendiera su actuación del pasado 21 de noviembre en A Coruña, apenas unos minutos antes de su inicio, debido a una indisposición. El anuncio, realizado a través de la megafonía del recinto, generó inquietud entre sus seguidores. Tras lo ocurrido, Raphael publicó un mensaje en sus redes sociales en el que aseguró que se encontraba mejor y trató de transmitir tranquilidad a sus admiradores.
Los seguidores del cantante podrán mantener sus entradas para este concierto o pedir la devolución del importe.
Raphael mantiene sus conciertos en la Península
Pese al aplazamiento de su actuación en Gran Canaria, el cantante mantiene, por el momento, las otras tres citas previstas en España antes de finalizar el año, ya que los médicos le han prohibido poder tomar aviones.
Raphael tiene previsto actuar este sábado, 28 de noviembre, en Málaga, el 12 de diciembre en Granada y el 19 de diciembre en Madrid.
Su regreso a los escenarios
Raphael regresó a los escenarios en 2025 tras haber sido diagnosticado de un linfoma cerebral a finales de 2024, una enfermedad que le obligó a interrumpir su actividad profesional. Durante 2025, el intérprete también tuvo que suspender algunas actuaciones debido a una bronquitis. Por el momento, los seguidores del artista en Canarias deberán esperar al anuncio de la nueva fecha del concierto aplazado.