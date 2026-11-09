Crean una web para enviar mensajes a la familia de Jesús de Miguel: así puedes participar

El recuerdo de Jesús de Miguel continúa presente entre los aficionados del CD Tenerife. Una nueva iniciativa impulsada por seguidores blanquiazules permite enviar mensajes de cariño y despedida a través de una página web creada en memoria del futbolista, fallecido el pasado 3 de noviembre tras sufrir un grave choque durante un partido.
La plataforma, disponible en jesusdemiguel.es, nace con el objetivo de reunir las palabras de quienes desean rendir homenaje al delantero y trasladarlas tanto a su familia como al club tinerfeño.
La iniciativa está abierta a aficionados de cualquier lugar y contempla también la posibilidad de incorporar algunos mensajes al espacio de homenaje instalado en la puerta 9 del estadio Heliodoro Rodríguez López.
Cómo enviar un mensaje a la familia de Jesús de Miguel
La página web permite compartir unas palabras dedicadas al futbolista, a sus familiares o al CD Tenerife mediante un formulario.
Para participar, los usuarios deben indicar su nombre, el lugar desde el que escriben y seleccionar a quién desean dirigir su mensaje: a la familia, al club o a ambos.
Además, existe una opción para autorizar que el mensaje pueda hacerse público en el espacio de homenaje de la puerta 9, donde los aficionados han depositado flores, camisetas, bufandas y otros recuerdos desde que se conoció el fallecimiento.
Los responsables de la iniciativa explican que reunirán los mensajes recibidos para trasladarlos de manera organizada y respetuosa a los destinatarios.
También aclaran que todos los textos serán revisados antes de publicarse, por lo que la autorización de los participantes no implica su aparición automática en el homenaje.
Quienes deseen participar pueden hacerlo a través de aquí.
Un nuevo homenaje tras la despedida multitudinaria en el Heliodoro
Esta iniciativa llega después de una semana marcada por las muestras de cariño hacia Jesús de Miguel, quien falleció el martes 3 de noviembre, a los 30 años, en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.
El delantero había sufrido un grave impacto durante el encuentro disputado el lunes ante el FC Andorra en el Heliodoro Rodríguez López. Desde entonces, el estadio se convirtió en el principal lugar de homenaje al futbolista. Decenas de recuerdos, flores y mensajes fueron depositados en sus inmediaciones por aficionados que quisieron expresar su apoyo a la familia.
El sábado 7 de noviembre, miles de personas llenaron el Heliodoro para participar en el acto organizado por el CD Tenerife. La despedida reunió a compañeros, representantes de instituciones deportivas y seguidores del conjunto blanquiazul. www.rfef.es
El homenaje al delantero también se extendió a los estadios españoles durante el fin de semana, con minutos de silencio y actos de recuerdo vinculados a su dorsal, el número 9.
Ahora, la nueva página web ofrece otra vía para que quienes no pudieron acudir personalmente al estadio puedan dedicarle unas palabras. La propuesta también pretende conservar los mensajes recibidos y trasladar a la familia de Jesús de Miguel las muestras de afecto de la afición.