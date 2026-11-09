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El CD Tenerife comparte las primeras imágenes de su regreso a los entrenamientos

La plantilla blanquiazul ha retomado este lunes el trabajo en la Ciudad Deportiva Javier Pérez después de una semana de profundo dolor
La plantilla blanquiazul entrenando en la Ciudad Deportiva de Tenerife Javier Pérez. CD TENERIFE
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El CD Tenerife ha regresado este lunes, 9 de noviembre, a los entrenamientos después de vivir los días más difíciles de su historia reciente por el fallecimiento de Jesús de Miguel. La entidad blanquiazul ha compartido en sus redes sociales las primeras imágenes de la plantilla nuevamente sobre el césped de la Ciudad Deportiva de Tenerife Javier Pérez, en una jornada especialmente emotiva para los futbolistas y el cuerpo técnico.

El conjunto dirigido por Álvaro Cervera intenta recuperar poco a poco la normalidad después de una semana marcada por el dolor, los homenajes y la despedida de un compañero cuya ausencia seguirá muy presente en el vestuario.

La vuelta al trabajo supone un paso especialmente complicado para unos jugadores que, apenas unos días atrás, despedían entre lágrimas a Jesús de Miguel en el estadio Heliodoro Rodríguez López. Ahora deben afrontar el reto de volver a competir sin olvidar al delantero madrileño, fallecido el pasado martes 3 de noviembre tras el grave incidente sufrido durante el encuentro frente al FC Andorra.

El CD Tenerife prepara su primer partido sin Jesús de Miguel

La plantilla blanquiazul ha retomado este lunes su actividad con la mirada puesta en el próximo compromiso liguero frente a la AD Ceuta, previsto para el domingo 15 de noviembre, a las 13.00 horas, en el Heliodoro Rodríguez López.

Será un encuentro de enorme carga emocional para el equipo y su afición, ya que supondrá el regreso del fútbol al estadio tinerfeño después de la tragedia. Por primera vez, los compañeros de Jesús de Miguel tendrán que disputar un partido oficial sin el futbolista.

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