Cambios en el tranvía de Tenerife este miércoles por la huelga general

El tranvía de Tenerife funcionará con un 70% de servicios mínimos durante la huelga general del miércoles 11 de noviembre. La medida afectará a las líneas 1 y 2, aunque ambas mantendrán su horario habitual de lunes a viernes, entre las 06.00 y las 24.00 horas, según ha informado Metrotenerife.
La compañía ha explicado que el porcentaje de servicios mínimos responde a una resolución de la autoridad laboral, con el objetivo de garantizar la movilidad de los usuarios durante la jornada de paro.
De esta manera, los tranvías seguirán circulando entre Santa Cruz de Tenerife y La Laguna, aunque el número de servicios garantizados será inferior al de una jornada habitual.
Cómo funcionará el tranvía durante la huelga
Metrotenerife ha confirmado que mantendrá operativas sus dos líneas durante toda la jornada del miércoles 11 de noviembre, aunque con servicios mínimos del 70% respecto a la programación habitual.
Tanto la Línea 1, que conecta el Intercambiador de Santa Cruz con La Trinidad, en La Laguna, como la Línea 2, que une La Cuesta con Tíncer, funcionarán en su horario habitual de entre semana, desde las 06.00 hasta las 24.00 horas.
La reducción de servicios podría provocar mayores tiempos de espera entre tranvías en determinados momentos del día, por lo que se recomienda a los usuarios consultar la información actualizada antes de realizar sus desplazamientos.
La compañía no ha concretado los intervalos de paso que tendrá cada línea durante la huelga.
Dónde consultar los horarios actualizados
Metrotenerife recuerda que los usuarios podrán consultar las novedades sobre los servicios mínimos a través de las pantallas informativas instaladas en las paradas de la red.
La información también estará disponible en los perfiles oficiales de la compañía en Facebook, Instagram y X, bajo el usuario @tranviatenerife.
La empresa ha reafirmado su respeto tanto al derecho a la huelga como al derecho al trabajo de toda su plantilla y ha lamentado las molestias que esta convocatoria pueda ocasionar a los pasajeros.
Las guaguas de Titsa también tendrán servicios mínimos
La huelga general del miércoles también afectará al servicio de guaguas de Tenerife.
En este caso, Titsa ha anunciado que mantendrá el 75% de sus servicios habituales, tanto en las líneas urbanas como en las interurbanas, de acuerdo con los servicios mínimos establecidos para la jornada.
Los usuarios podrán consultar las expediciones susceptibles de verse afectadas para planificar sus desplazamientos con antelación.
De esta manera, tanto las guaguas como el tranvía mantendrán parte de su actividad habitual durante la huelga del miércoles 11 de noviembre, aunque con posibles modificaciones en las frecuencias de paso.