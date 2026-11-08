La Aemet prevé una tregua en Canarias este lunes: dónde podría seguir lloviendo

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes, 9 de noviembre, una mejoría de las condiciones meteorológicas en Canarias, aunque las lluvias no desaparecerán por completo. Los intervalos nubosos, las precipitaciones débiles durante la tarde y el viento en las cumbres marcarán una jornada con temperaturas que experimentarán pocos cambios o ligeros descensos.
El viento perderá intensidad a medida que avance el día, mientras que la nubosidad aumentará a partir del mediodía en las vertientes este y nordeste de varias Islas. En Lanzarote y Fuerteventura también podrían registrarse chubascos durante la madrugada, antes de una progresiva apertura de claros.
Esta mejoría llega después del episodio de inestabilidad asociado a la borrasca Bruna, que ha afectado al Archipiélago durante el fin de semana. Sin embargo, la Aemet advierte de que las precipitaciones podrían volver a intensificarse durante la semana, especialmente el miércoles 11 de noviembre.
La previsión del tiempo en Canarias para este lunes, isla por isla
Tenerife La jornada estará marcada por los intervalos nubosos, con un aumento de la nubosidad de evolución en las vertientes este y nordeste a partir del mediodía. En estas zonas existe probabilidad de lluvias débiles durante la tarde.
El viento soplará del oeste, flojo a moderado, aunque en las cumbres centrales podrían registrarse rachas muy fuertes durante la madrugada. Su intensidad disminuirá progresivamente durante la mañana.
La Palma. Se esperan intervalos nubosos, con mayor presencia de nubes durante la mañana en las zonas occidentales. Por la tarde, la nubosidad de evolución afectará especialmente a las vertientes este y nordeste, donde podrían producirse precipitaciones localmente moderadas, sobre todo en medianías.
El viento será de componente oeste, con mayor intensidad durante las primeras horas en las zonas altas.
La Gomera. Los cielos presentarán intervalos nubosos, con posibilidad de alguna precipitación débil en el oeste durante la mañana. A partir del mediodía crecerá la nubosidad en la vertiente este, sin descartar lluvias ocasionales.
Las temperaturas experimentarán pocos cambios y el viento soplará flojo de componente oeste.
El Hierro. La previsión contempla intervalos nubosos, con posibilidad de lluvias débiles y ocasionales durante la primera mitad del día en las zonas occidentales.
Por la tarde aumentará la nubosidad en el nordeste, donde tampoco se descarta alguna precipitación. El viento será flojo del oeste.
Gran Canaria. La Aemet anuncia intervalos nubosos y una baja probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales durante la mañana, principalmente en la vertiente oeste.
Desde el mediodía aumentará la nubosidad de evolución en el este y nordeste, sin descartar lluvias débiles y dispersas por la tarde.
El viento será del oeste, flojo a moderado, con intervalos fuertes en las cumbres durante la madrugada. En Las Palmas de Gran Canaria, las temperaturas oscilarán entre los 21 y los 25 grados.
Fuerteventura Predominarán los intervalos nubosos, con probabilidad baja de chubascos durante la madrugada. Las precipitaciones serán menos probables conforme avance la mañana.
Por la tarde crecerá la nubosidad en el este de la Isla, aunque las lluvias, si llegan a producirse, serán débiles y ocasionales. Al final del día se esperan mayores claros.
Lanzarote. La jornada comenzará con intervalos nubosos y posibilidad de chubascos de madrugada, que perderán probabilidad durante la mañana.
A partir del mediodía aumentará la nubosidad en la vertiente este, sin descartar precipitaciones débiles y aisladas. Los cielos tenderán a quedar poco nubosos durante las últimas horas.
El viento disminuye, pero continúa la precaución en las costas
El viento del oeste perderá fuerza durante el lunes, aunque todavía podrán producirse rachas muy fuertes durante la madrugada en las cumbres de Tenerife.
La mejoría atmosférica no supondrá una recuperación inmediata del estado del mar. El Gobierno de Canarias actualizó este domingo la situación a prealerta por fenómenos costeros, ante la previsión de mar de fondo y olas de entre tres y cuatro metros en determinados litorales expuestos del norte y oeste de las Islas.
La Aemet contempla una tregua durante el lunes y el martes, antes de un posible nuevo empeoramiento. Su nota informativa del 8 de noviembre apunta a precipitaciones abundantes durante el miércoles, especialmente en las Islas occidentales, aunque persiste incertidumbre sobre la intensidad y distribución de las lluvias.