Una quiebra deja sin servicio al avión del SUC y a helicópteros del Cabildo de Tenerife

La suspensión de pagos en la empresa Eliance Helicopter Global Service afecta a las emergencias en numerosas administraciones españolas, tanto estatales como autonómicas y locales. Canarias no se ha librado, ya que dicha firma es la contratada por la Consejería autonómica de Sanidad para el avión medicalizado del Servicio de Urgencias Canario (SUC), y por el Cabildo de Tenerife respecto a dos helicópteros contra los incendios forestales.
Portavoces de dicho departamento regional y de la referida Corporación insular coincidieron ayer en que ya están promoviendo medidas adecuadas para que estos servicios esenciales para la ciudadanía no se vean interrumpidos por una causa externa a su gestión.
En cuanto a la quiebra en sí, es de justicia recordar que ya hace un mes de que Comisiones Obreras alertara a nivel estatal de los problemas que atravesaba Eliance, empresa otrora referente en el sector, no en balde también resultan afectados organismos públicos tan relevantes como son la Dirección General de Tráfico (DGT) o el Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA).
Los hechos se han precipitado en los últimos días y Eliance (que también presta servicios en otros países como Italia y Croacia) entra en concurso de acreedores y, como consecuencia, hasta han dejado de operar en el SVA y en la Comunidad de Madrid.
Por lo que respecta a Canarias, el Gobierno autonómico contrató a Eliance en 2022 y por cuatro años (expira el vínculo este año), a través de la empresa pública Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias (GSC), para encargarse del servicio de transporte sanitario con avión de soporte vital avanzado del SUC, un Beechcraft King Air B 200 GT turbohélice. Dicha contratación se firmó por ocho millones de euros.
Desde la Consejería explicaron ayer que tienen conocimiento de los problemas de Eliance desde el pasado 27 de octubre, pero “ha continuado funcionando con normalidad”, al punto que “se han mantenido los traslados entre islas y a la Península”. Este mismo fin de semana “el avión medicalizado del SUC tuvo una avería, que será reparada por Eliance, lo que significa que de momento la compañía va a seguir prestando servicio en las Islas”. Como corresponde, “desde que GSC tuvo conocimiento de la situación de Eliance y ante la posibilidad de que el servicio de transporte sanitario en avión medicalizado pudiera verse afectado, se trabaja en alternativas que garanticen su continuidad”.
En cuanto al Cabildo de Tenerife, se firmó con Eliance un contrato de 7,7 millones de euros para la provisión de dos helicópteros para la lucha contra los incendios forestales entre 2024 y 2028. Fuentes de dicha corporación insular explicaron ayer que empezaron a trabajar “desde que se conoce la situación. Se han buscado soluciones de emergencia, y se cuenta ya con dos empresas dispuestas a dar cobertura para el servicio que se necesita”.
Coinciden con Sanidad en el respeto a los tiempos jurídicos: “[Eliance] todavía no ha abandonado el contrato, por lo que estamos pendientes de conocer la resolución que determine su situación y permita avanzar en los siguientes pasos”. Con buen criterio, “ya se ha iniciado el expediente de contratación ordinario para tramitar una nueva contratación que permita dar estabilidad y continuidad” a dicho servicio.