El Ayuntamiento de Santa Cruz activa una campaña contra ratas en 8 núcleos: fechas y zonas

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife pondrá en marcha este lunes, 9 de noviembre, una nueva campaña de control de plagas en ocho núcleos del distrito Anaga. Los trabajos se prolongarán hasta el miércoles 11 y estarán dirigidos a prevenir y controlar la presencia de roedores, cucarachas y otros insectos en los espacios públicos.
La iniciativa, coordinada por el área municipal de Sostenibilidad, forma parte de la programación periódica de vigilancia y tratamiento que desarrolla el Consistorio para evitar la aparición de focos de plagas y mantener las condiciones de salubridad en las diferentes zonas del municipio.
Las actuaciones se realizarán de manera escalonada en Chamorga, Casas de la Cumbre, Taborno, Roque Negro, Afur, Taganana, Almáciga y Benijo, siguiendo un calendario establecido para los tres días.
Dónde y cuándo se realizarán los tratamientos contra las plagas
El Ayuntamiento ha distribuido las intervenciones en tres jornadas consecutivas, con actuaciones en diferentes localidades del macizo de Anaga.
Este es el calendario previsto:
|Fecha
|Zonas de actuación
|Lunes 9 de noviembre
|Chamorga, Casas de la Cumbre y Taborno
|Martes 10 de noviembre
|Roque Negro, Afur y Taganana
|Miércoles 11 de noviembre
|Almáciga y Benijo
Los trabajos incluirán labores de vigilancia y tratamientos preventivos para controlar la presencia de roedores, insectos y otras especies que puedan ocasionar molestias o problemas de salubridad en la vía pública.
Según explica el Consistorio, estas actuaciones permiten intervenir de manera anticipada y realizar un seguimiento de las zonas incluidas en la programación municipal.
Cómo avisar al Ayuntamiento si aparecen ratas o cucarachas
Además de las campañas programadas, el Ayuntamiento de Santa Cruz dispone de un sistema para atender los avisos ciudadanos relacionados con posibles focos de plagas.
Los vecinos que detecten ratas, cucarachas, avispas u otras especies que puedan ocasionar molestias o riesgos en espacios públicos pueden comunicarlo mediante la aplicación municipal SC Mejora.
A través de esta herramienta, los avisos quedan registrados para que los servicios municipales correspondientes puedan valorar la incidencia y realizar su seguimiento.
Esta información permite localizar puntos que necesitan una intervención específica y complementar los tratamientos preventivos que se desarrollan periódicamente.
El Ayuntamiento también recuerda la importancia de adoptar medidas para reducir la aparición de plagas, como depositar correctamente la basura, evitar abandonar restos de comida en espacios públicos y no acumular enseres o materiales que puedan servir de refugio a roedores e insectos.