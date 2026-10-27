Comienzan los movimientos de tierra de la planta fotovoltaica Llano de los Bebederos, junto a Chayofa

Las máquinas ya trabajan en el paraje de El Verodal, en Arona. Desde principios de octubre se vienen realizando los primeros movimientos de tierra en el entorno de Chayofa, donde está previsto levantar la instalación solar fotovoltaica denominada como Llano de los Bebederos I. La actividad no ha pasado desapercibida para los vecinos, que han visto cómo el terreno, abandonado durante décadas, empezaba a transformarse.
El proyecto, promovido por DISA Energía Renovables, recibió la luz verde definitiva del Gobierno de Canarias mediante el Decreto 101/2026, de 1 de junio, que aplica la vía excepcional de interés general y sortea así la normativa urbanística municipal. La autorización incluye la declaración de utilidad pública para una inversión estimada de unos 2,56 millones de euros. La planta contará con 8.610 paneles bifaciales sobre estructuras fijas ancladas al suelo, quince inversores y un centro de transformación, con evacuación de la energía hacia la subestación de Chayofa cercana
La instalación ocupará suelo rústico común ordinario en las parcelas, junto a los núcleos de Chayofa y Tinguafaya y contigua al Hospital del Sur.
El rechazo municipal
El Ayuntamiento de Arona emitió en marzo de 2025 un informe de disconformidad, al considerar que su Plan General “no contempla este uso en ese tipo de suelo” y que el proyecto “no justificaba aspectos como los retranqueos, el vallado o su encaje en la Ley del Suelo de Canarias”. Tras la aprobación autonómica, el Consistorio reiteró en agosto su oposición a este periódico. La alcaldesa, Fátima Lemes, advirtió de que la planta “compromete suelos estratégicos y el futuro PGO”, mientras que el concejal de Urbanismo, Javier Baute, por su parte, defendió que las renovables son necesarias, pero “deben implantarse respetando la ordenación del municipio”.
La empresa promotora, DISA, por su parte, sostiene que los terrenos “llevan más de treinta años sin uso agrícola” y asegura que la planta se sitúa a más de 220 metros de las viviendas, sin riesgo de molestias por ruido, polvo o emisiones durante las obras.