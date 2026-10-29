Tenerife ‘enamora’ a los artistas del Peñón Fest

El Tenerife Peñón Fest, celebrado el 23 y el 24 de octubre en la capital tinerfeña, deja una imagen especialmente representativa: Amaia, en el escenario, confesando que quiere quedarse en la Isla y seguir disfrutando de su “verano eterno”.
Con 7.926 entradas vendidas, una destacada presencia de compradores de fuera de la Isla y un cartel de proyección nacional (Amaia, Loquillo, Pignoise, La La Love You, Maika Makovski, Biznaga, Carlos Sadness, Melifluo, Postcode y San Tosielo), el Peñón Fest refuerza su papel en el calendario cultural de Canarias y demuestra que la música puede convertirse en una extraordinaria carta de presentación para Tenerife.
TE PUEDE INTERESAR