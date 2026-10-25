Cuando el amor sube al escenario

En política, un beso apenas dura unos segundos, pero su eco puede prolongarse durante días o semanas. Cuando ocurre ante un auditorio y bajo la mirada de las cámaras, deja de pertenecer únicamente a quienes lo protagonizan y adquiere una dimensión pública. Lo convierte también en mensaje.
El pasado 17 de octubre, en el mitin del PSOE celebrado en Fuenlabrada tras su Comité Federal, Pedro Sánchez agradeció públicamente a Begoña Gómez su apoyo, protagonizando una de las escenas más comentadas del momento. Pero ¿qué dicen los gestos, las expresiones faciales, las miradas y el famoso beso? La comunicación no verbal nos permite observar las claves emocionales que acompañan a la escena.
Dos momentos, no uno.
Conviene aclarar que las imágenes más virales y comentadas pertenecen a dos momentos distintos, y no a uno sólo, como se ha viralizado. Todo comienza antes de que Pedro Sánchez llegue al atril para comenzar con su intervención. Acompañado por Begoña Gómez, saluda al público, se abrazan y se besan ante las cámaras. Se giran hacia un lado, saludan, se giran hacia el otro, y continúan saludando al efervescente público. Una coreografía calculada que ha dado lugar a la imagen más comentada de la semana.
Más tarde, durante su intervención, Sánchez agradece públicamente a Begoña su apoyo. Ella se inclina hacia adelante expectante mientras le escucha, lleva una mano al pecho, gesto profundamente emocional, sonríe y camina hacia él con los brazos abiertos para fundirse en un abrazo. Sánchez mantiene fugazmente una mano apoyada en el atril mientras la abraza, como queriendo conservar el rol institucional y no perder las formas, pero enseguida la retira y completa el abrazo con ambas extremidades. Begoña regresa a su asiento y solo entonces él pronuncia el “te quiero”.
Los gestos que ambos exhiben muestran una escena afectiva en las que ambos se corresponden, pero que, al producirse en pleno escenario, pasan inmediatamente de la intimidad a la imagen política.
¿Por qué la escena ha generado tanto impacto y tanta polémica? En buena medida porque ambos momentos han circulado unidos, como si la declaración de Sánchez culminara inmediatamente en el beso. Pero el beso había sucedido antes. El montaje construye así una secuencia emocional más intensa que la cronología real. A eso se suma una combinación especialmente poderosa en política. Hay afecto, exposición pública, cámaras, precampaña y una pareja convertida en símbolo de resistencia. Separar los dos momentos no resta fuerza a lo ocurrido. Al contrario, nos permite entender mejor por qué una escena de apenas unos segundos ha dado lugar a interpretaciones tan enfrentadas.
Dos estilos comunicativos
Durante la intervención de Sánchez se observan pausas, presión labial y contacto con los micrófonos. Son conductas compatibles con activación y autorregulación emocionales. Él mismo había reconocido durante su discurso que aún se acercaba al atril con el estómago encogido.
Begoña presenta un patrón más expansivo: mano al corazón, inclinación, sonrisa y aproximación con los brazos extendidos. El conjunto es congruente con la expresión de una emoción intensa, el deseo de reducir la distancia y mostrar afecto. Cabría pensar que se trata de una escena inesperada para ella, pero objetivamente no se observan expresiones espontáneas de sorpresa. Algo que sí sugire que conocía el guion con anterioridad.
Lo riguroso es describir dos estilos. Ella exterioriza más, y él regula más, pero esa diferencia no significa que uno sienta más que el otro. El papel de cada uno es diferente.
La expresión después del beso
El momento más sugerente aparece cuando Sánchez se separa del beso de la llegada. Al analizar la secuencia completa, fotograma a fotograma, se observa una expresión seria y tensa. No busca la mirada de Begoña ni añade una sonrisa compartida u otro gesto espontáneo de complicidad que sería esperable. Su rostro podría sugerir incomodidad e incluso cierto desagrado.
¿Qué hay detrás de esa expresión? Encajaría muy bien con una mezcla de tensión emocional, autocontrol y una rápida vuelta al papel institucional. O bien, podría sugerir que hay algo en la situación que le desagrada o le incomoda. La conclusión prudente no es que falte afecto, sino que la salida del beso carece, por parte de él, de señales visibles de complicidad espontánea y muestra una transición muy contenida.
Desde el punto de vista de la comunicación no verbal, el rostro no es un código de barras. Unos labios presionados no tienen por qué significar rechazo, al igual que una sonrisa no garantiza la sinceridad de una persona. Ningún gesto facial certifica por sí solo una emoción. Congelar un fotograma y asignarle una emoción ofrece una exactitud que la ciencia no respalda. Hay que estudiar la secuencia completa y el contexto.
Autenticidad y estrategia
En política suele plantearse una falsa disyuntiva. O el gesto es auténtico o está calculado. Sin embargo, una persona puede sentir afecto, saber que la observan y comprender el valor comunicativo de su emoción.
En Fuenlabrada, el agradecimiento fue deliberado y preparado. Sánchez pasó del “yo” presidencial a un “nosotros” conyugal: dos personas que, según su relato, habían sido atacadas, habían resistido y aparecían más unidas que nunca. El abrazo corporalizó esa historia y el beso le aportó una imagen de mayor impacto y alcance.
El PSOE difundió después una fotografía bajo el lema “La fuerza del amor”. Eso confirma el interés por reconocer su potencia simbólica.
Cuando la intimidad se hizo política
No hemos pasado de políticos sin sentimientos a políticos enamorados, sino de una intimidad más protegida y discreta, a otra más visible y útil políticamente.
Durante buena parte del siglo XX, el liderazgo estuvo asociado a firmeza, autocontrol y una masculinidad poco inclinada a mostrar vulnerabilidad. El amor existía, pero solía quedar en ámbito privado.
La televisión modificó esa frontera. En 1977, Jimmy y Rosalynn Carter caminaron juntos por Pennsylvania Avenue durante la investidura y proyectaron una presidencia cercana. En los años ochenta, el afecto visible de Ronald y Nancy Reagan entró en la iconografía presidencial.
En 2000, el prolongado beso de Al y Tipper Gore durante la Convención Demócrata se convirtió en noticia. Para unos mostraba pasión, mientras que para otros buscaba humanizar a un candidato rígido. Anticipó el debate entre espontaneidad y estrategia.
Barack y Michelle Obama llevaron el afecto a la cultura digital. En 2012, la Casa Blanca difundió su beso en una kiss cam y la campaña publicó su abrazo con el mensaje “cuatro años más”. El cariño ya era contenido institucional y compartible.
Tras quedar primero en la vuelta inicial de las presidenciales francesas de 2017, Emmanuel Macron invitó a Brigitte al escenario, la besó y agradeció públicamente su apoyo y el papel que había desempeñado en su trayectoria. Dos años después, Pete Buttigieg, candidato en las primarias demócratas a la presidencia de Estados Unidos, besó a su marido, Chasten, durante el acto de lanzamiento de su candidatura.
Este cambio en la forma de comunicar no afecta solo a cuánto afecto puede mostrarse en público, sino también a la diversidad de parejas que encuentran reconocimiento y visibilidad en el escenario político.
En el caso de Sánchez y Gómez, ya se habían besado públicamente tras las elecciones de 2019. Entonces, la lectura de ese gesto afectivo fue interpretada como de celebración. Sin embargo, en 2026, el mismo gesto forma parte de un relato de resistencia. No cambia tanto el gesto, sino la historia construida alrededor.
Los besos y muestras de cariño en público, por tanto, no abren la puerta de la intimidad matrimonial. Abren otra: la que permite observar cómo la política convierte los afectos en símbolos.
El cuerpo no funciona aquí como un polígrafo. Funciona como un escenario.