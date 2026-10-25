Diez días de actividades con México como protagonista

La Feria Tricontinental de Artesanía, organizada por el Cabildo de Tenerife, inició ayer su VIII edición consolidándose de nuevo como la gran cita cultural del Archipiélago y un espacio de encuentro único donde convergen tradiciones y oficios artesanos de África, América y Europa que reúne a más de 200 artesanos de los tres continentes en el Recinto Ferial de Tenerife hasta el 2 de noviembre.
La jornada de apertura estuvo marcada por una gran afluencia de visitantes, que acudieron a disfrutar de una amplia oferta de actividades participativas, exhibiciones en vivo y muestras de folclore internacional. El pistoletazo de salida a los diez días de actividades tuvo lugar con la gala Viva México, un espectáculo que contó con la dirección artística de Juan Carlos Armas y el acompañamiento musical de las Bandas las Candelas, y que rindió un sentido homenaje a la cultura y la identidad de México, el país invitado en esta edición ante un público que abarrató el escenario central ubicado en el Recinto Ferial de Tenerife.
La presidenta insular, Rosa Dávila, valoró de manera positiva el arranque de esta nueva edición, destacando la dimensión económica y formativa del evento. “La Feria Tricontinental no es solo un punto de encuentro único para las creaciones y el talento de los tres continentes, sino también un espacio para la inclusión de diferentes culturas, un poderoso motor de desarrollo socioeconómico, emprendimiento y conservación de nuestro patrimonio inmaterial”, declaró.
Por su parte, el consejero insular de Empleo, Educación y Juventud, Efraín Medina, recordó que en esta ocasión, se ha reunido a más de 200 artesanos y también destacó el relevo generacional en el sector y el papel de las acciones formativas que ofrece la Feria Tricontinental. “Los talleres y las actividades participativas que ponemos en marcha garantizan que las técnicas tradicionales perduren, transmitiendo la maestría y la pasión por estos oficios a las futuras generaciones”, remarcó.
Dávila y Medina estuvieron acompañados por otras autoridades, como el alcalde de la capital, José Manuel Bermúdez; el viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello; y la cónsul honoraria de México en Tenerife, María de los Ángeles Baca Herrejón.