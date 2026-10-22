El Gran Hotel Taoro cumple un año con 140 empleos directos y grandes congresos

Gran Hotel Taoro cumple su primer año desde su reapertura haciendo balance de una etapa que ha devuelto a uno de los establecimientos más emblemáticos de Tenerife a la vida turística y social de la isla. Doce meses en los que ha reforzado su actividad y recuperado su histórica vocación como espacio de encuentro, con una propuesta abierta tanto al visitante como al público local.
Inaugurado en 1890 y considerado el primer gran hotel de lujo de España, fue pionero en situar al Puerto de la Cruz y a Tenerife en el mapa del turismo internacional. Más de un siglo después, su regreso ha permitido recuperar uno de los edificios más representativos de la isla y reinterpretar ese legado desde una mirada contemporánea.
El balance de este primer año se refleja también en la actividad económica generada. El establecimiento ha creado 140 puestos de trabajo directos y un volumen similar de empleo indirecto, además de registrar una elevada demanda en su Centro de Congresos, uno de los grandes atractivos del hotel para la celebración de reuniones corporativas y eventos
Especial relevancia ha adquirido el segmento MICE, con la celebración de grandes eventos de proyección internacional que han situado a Gran Hotel Taoro como escenario de importantes citas profesionales y empresariales. Entre ellas destacan el Congreso Iberoamericano de la MIPYME, con la participación de 14 ministros y viceministros de países latinoamericanos y europeos; Micebook, Global MICE Forum, que reunió a alrededor de 250 profesionales del sector; y el Foro de los Mares, además de eventos de algunas de las principales empresas canarias.
Esta actividad ha reforzado el posicionamiento del Puerto de la Cruz como un destino capaz de atraer un perfil de visitante diferente al tradicional, vinculado al turismo de negocios y a experiencias de alto valor añadido. Un impulso que se extiende también a la oferta turística del hotel, donde la importante presencia del público residente canario y la relevancia del mercado británico reflejan su capacidad para conectar con la isla sin perder su vocación internacional.
Gastronomía, bienestar y vida social
La gastronomía se ha convertido en uno de los grandes atractivos de esta nueva etapa, posicionando a Gran Hotel Taoro como un destino gastronómico único en el norte de Tenerife. El aniversario coincide, además, con una noticia especialmente significativa: la Guía Michelin incluye al Gran Hotel Taoro y a sus restaurantes LAVA y OKA entre los recomendados para la edición de 2027. LAVA, donde la cocina de Erlantz Gorostiza,reconocido con dos estrellas Michelin, dialoga con el territorio y el paisaje volcánico; Amalur, también bajo su dirección, con una interpretación contemporánea de los sabores tradicionales; y OKA, liderado por Ricardo Sanz, desde la cocina japonesa de autor, han configurado un recorrido culinario con identidad propia que invita a descubrir el hotel también desde la mesa.
El bienestar amplía esta experiencia a través de Sandára Wellness Center, un espacio integral abierto tanto a huéspedes como a residentes que reúne tratamientos, rituales de belleza, gimnasio, zona de relax, actividades de yoga y pilates y entrenamientos personales, además de membresías que permiten incorporar el cuidado personal a la rutina habitual.
A esta dimensión gastronómica y de bienestar se suma la celebración de actividades culturales, encuentros institucionales e iniciativas vinculadas a la comunidad, que han contribuido a recuperar la relación del establecimiento con la vida social del norte de Tenerife.
Un primer año de reconocimientos
Esta trayectoria ha estado acompañada por diferentes reconocimientos nacionales e internacionales. Gran Hotel Taoro ha sido nominado en los Premios Condé Nast Traveler España 2026, en la categoría Mejor Nuevo Hotel, y distinguido en los International Hotel Awards 2026, entre otras categorías, como Large Luxury Hotel for Spain y Classic/Heritage Hotel for Spain. A ellos se suman los ¡HOLA! Viajes 30 Best of the Best Hotel Awards y las distinciones gastronómicas obtenidas por LAVA y OKA en los World Luxury Awards, además de la nominación de Amalur a los Premios Mesa y Mantel de Condé Nast Traveler. En el ámbito gastronómico, Erlantz Gorostiza ha sido reconocido como mejor chef en los Culinary Hotel Awards por su trabajo al frente de LAVA y Amalur.
«Este primer año ha confirmado que recuperar Gran Hotel Taoro significaba mucho más que reabrir un hotel. Queríamos devolver a Tenerife un lugar que forma parte de su historia, pero hacerlo con una propuesta capaz de generar actividad, empleo y nuevas razones para venir al Puerto de la Cruz. El balance de estos doce meses nos anima a seguir creciendo, reforzando nuestra conexión con la isla y nuestra proyección internacional», señala Gustavo Escobar, director de Gran Hotel Taoro.
Este aniversario consolida a Gran Hotel Taoro como un lugar donde suceden cosas: un espacio vivo en el que su legado dialoga con nuevas formas de encontrarse, celebrar y disfrutar. Una identidad que une historia y presente, y que marca el camino de un establecimiento llamado a seguir ocupando un lugar destacado en la vida social de Tenerife.