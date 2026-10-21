Viajar en avión por Europa podría ser considerablemente más caro en 2027. El consejero delegado de Ryanair, Michael O’Leary, ha advertido de que los precios de los billetes podrían experimentar subidas de entre el 10% y el 20% durante los próximos doce meses, en lo que considera que sería el mayor incremento de las tarifas aéreas registrado hasta ahora en el continente.
El responsable de la aerolínea irlandesa realizó estas declaraciones este martes, 20 de octubre, durante una rueda de prensa en Bruselas, donde alertó de las consecuencias que tendrá el encarecimiento del combustible para el conjunto del sector aéreo europeo. Según sus previsiones, las compañías se enfrentarán a un escenario marcado por el aumento de los costes operativos y una menor disponibilidad de asientos, dos factores que podrían trasladarse directamente al precio que pagan los pasajeros.
La advertencia también resulta relevante para Canarias, un territorio especialmente dependiente del transporte aéreo para sus conexiones con la Península y otros países europeos. No obstante, la compañía no ha anunciado incrementos concretos para las rutas que operan en el Archipiélago.
¿Por qué subirán los precios de los billetes de avión en 2027?
El máximo responsable de Ryanair identifica dos factores principales detrás de este posible encarecimiento. El primero es el aumento del precio del combustible de aviación, impulsado por el conflicto en Oriente Próximo, que ha elevado considerablemente los costes de las aerolíneas.
Muchas compañías europeas habían contratado previamente parte del combustible que necesitaban para 2026 a precios fijos, lo que les ha permitido reducir el impacto inmediato de las subidas. Sin embargo, esta protección comenzará a desaparecer a partir de la primavera de 2027, cuando numerosas aerolíneas tendrán que adquirir una mayor proporción de carburante a precios de mercado.
El segundo factor es la posible reducción de plazas disponibles en los vuelos europeos. O’Leary prevé que las dificultades económicas de algunas compañías, las posibles quiebras y las operaciones de compra entre aerolíneas reduzcan la oferta de asientos. Esta situación podría traducirse en menos competencia en determinadas rutas y, como consecuencia, mayores precios para los viajeros.
Ryanair también se verá afectada por el encarecimiento del combustible
Aunque Ryanair cuenta actualmente con cierta ventaja respecto a otras compañías, su protección frente a la subida del carburante también será limitada. La aerolínea tiene cubierto aproximadamente el 80% de sus necesidades de combustible a un precio de 67 dólares por barril hasta marzo de 2027, lo que le permite amortiguar parte del incremento de los costes durante los próximos meses.
No obstante, la situación cambiará a partir de abril. Según explicó O’Leary, Ryanair únicamente tiene asegurado alrededor del 15% del combustible que necesitará en el siguiente periodo a un precio de 85 dólares por barril, mientras que los precios actuales del mercado se sitúan aproximadamente en el doble.
Esto significa que incluso las aerolíneas que actualmente disponen de mayores coberturas estarán más expuestas al encarecimiento del queroseno durante 2027. En cualquier caso, las cifras anunciadas por O’Leary constituyen una previsión sobre la evolución del mercado europeo y no una subida de tarifas ya aprobada de manera generalizada por las compañías.
Ryanair cancela 20 rutas y más de un millón de plazas en Europa
Las declaraciones del consejero delegado coincidieron con el anuncio de importantes recortes en la programación de Ryanair en Bélgica. La compañía ha confirmado la supresión de 20 rutas y aproximadamente 1,1 millones de plazas durante la temporada de invierno, además de la retirada de seis aviones de sus operaciones en el país.
La decisión responde, según la aerolínea, al incremento de los impuestos sobre el transporte aéreo aprobado por el Gobierno belga. En concreto, Bélgica elevará hasta los siete euros por pasajero su tasa aérea a partir de enero de 2027, frente a los dos euros que se aplicaban a comienzos de 2025.
Ryanair considera que este aumento reduce la competitividad del país frente a otros mercados europeos con menores impuestos y costes aeroportuarios. Como consecuencia, la compañía ha optado por trasladar parte de su capacidad a otros destinos europeos.
España, afectada por las cancelaciones de Ryanair
Los recortes anunciados por la aerolínea también afectan a varias conexiones entre Bélgica y España. Ryanair eliminará las rutas que conectan el aeropuerto internacional de Bruselas con Madrid, Barcelona, Valencia y Málaga. A estas cancelaciones se suma la supresión de la conexión entre el aeropuerto de Charleroi, situado al sur de Bruselas, y Oviedo.
La compañía ya había manifestado en anteriores ocasiones su oposición al incremento de las tasas aeroportuarias en distintos países europeos y ha defendido su intención de destinar más aviones a aquellos mercados que ofrezcan mejores condiciones económicas.
El anuncio llega en un momento de incertidumbre para el transporte aéreo europeo, que afronta un posible encarecimiento del combustible y cambios en la oferta de vuelos.
De cumplirse las previsiones del consejero delegado de Ryanair, 2027 podría convertirse en uno de los años con mayores incrementos de precios para los pasajeros que vuelen por Europa, aunque su alcance dependerá de la evolución del petróleo, la competencia y las decisiones comerciales de cada aerolínea.