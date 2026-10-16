Ryanair cancela tres rutas con Canarias este invierno

Ryanair suprimirá este invierno sus conexiones directas entre Berlín y tres aeropuertos de Canarias: Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. La decisión forma parte de un recorte de 700.000 plazas aéreas en Alemania, anunciado por la compañía el 8 de octubre, que incluye el cierre de su base en la capital alemana.
La aerolínea irlandesa reducirá un 50% su capacidad en Berlín durante la temporada de invierno 2026-2027. Además, retirará siete aviones que mantiene estacionados en este aeropuerto, cuyo cierre como base operativa está previsto para el próximo 24 de octubre.
Las tres rutas de Canarias que elimina Ryanair
Las conexiones con Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote figuran entre las 12 rutas que Ryanair dejará de operar desde Berlín durante la programación invernal. La relación de destinos afectados también incluye Bolonia, Marsella, Palermo, Pisa, Reggio Calabria, Tallin, Tesalónica, Trieste y Vilna. El ajuste responde a la estrategia de la compañía de reducir su actividad en los aeropuertos alemanes que considera menos competitivos.
En total, Ryanair retirará 700.000 asientos de su oferta en Berlín y Hamburgo, lo que representa una reducción del 10% respecto al invierno anterior. La compañía también disminuirá su capacidad en Hamburgo un 5%.
El consejero delegado de Ryanair DAC, Eddie Wilson, ha atribuido esta decisión al incremento de las tasas aeroportuarias, los impuestos sobre el transporte aéreo y los costes de seguridad y navegación.
Según la compañía, las tarifas aeroportuarias de Berlín han aumentado más de un 50% desde 2019. A ello se suma una nueva subida prevista para los próximos años. Los siete aviones que actualmente tienen su base en Berlín serán trasladados a otros aeropuertos europeos. La aerolínea mantendrá operaciones en la capital alemana, aunque con una programación reducida.
Alemania, uno de los principales mercados turísticos de Canarias
La decisión afecta a uno de los mercados internacionales más importantes para el turismo del Archipiélago. Durante 2025, Canarias recibió 2,8 millones de turistas alemanes, que generaron una facturación de 4.193 millones de euros, según los datos difundidos por el Gobierno de Canarias en marzo de 2026. Estas cifras representan el 15% de los turistas que visitaron las Islas y el 18% de la facturación turística total.
El mercado alemán tiene especial relevancia para Fuerteventura, donde figura entre los principales emisores internacionales de visitantes. También mantiene un peso destacado en Gran Canaria y otros destinos del Archipiélago. La Consejería de Turismo ha señalado que los viajeros procedentes de Alemania destacan por sus estancias prolongadas. En 2025 permanecieron una media de 11,1 días en Canarias, frente a los 9,3 días del conjunto de visitantes.
Los aeropuertos canarios pierden pasajeros en septiembre
El anuncio de Ryanair coincide con un descenso del tráfico aéreo en Canarias, aunque los datos disponibles no permiten establecer una relación directa entre ambos acontecimientos.
Según las cifras publicadas por Aena el 13 de octubre, los aeropuertos del Archipiélago registraron 4.204.223 pasajeros durante septiembre de 2026, un 0,9% menos que en el mismo mes del año anterior.
La caída afectó tanto a los vuelos nacionales, con un descenso del 0,3%, como a los internacionales, que retrocedieron un 0,9%.
La evolución fue diferente en cada aeropuerto:
- Tenerife Sur: 954.710 pasajeros, un 4,2% menos.
- Fuerteventura: 543.486 pasajeros, un 2,4% menos.
- Lanzarote: 702.813 pasajeros, un 0,9% menos.
- Gran Canaria: 1.194.194 pasajeros, un 0,7% más.
- La Palma: 131.177 pasajeros, con un incremento del 8%.
Entre enero y septiembre, los aeropuertos canarios contabilizaron 40.518.433 pasajeros, un 0,3% menos que durante el mismo periodo de 2025.
Estos resultados contrastan con el conjunto de la red española de Aena, cuyos aeropuertos aumentaron el número de viajeros un 4,2% en septiembre.
El recorte anunciado por Ryanair supondrá, por tanto, una reducción de las conexiones directas entre Berlín y tres destinos turísticos canarios durante la próxima temporada de invierno. Su efecto sobre el volumen de visitantes dependerá también de la oferta que mantengan otras aerolíneas.