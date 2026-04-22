economía

Ryanair cambia las reglas en los aeropuertos de Canarias: nuevo horario límite para facturar

La modificación de la aerolínea obliga a ir antes al aeropuerto y activa un nuevo sistema en las terminales
Ryanair cambia las reglas en los aeropuertos de Canarias: nuevo horario límite para facturar
Ryanair cambia el horario límite para facturar. EP
WhatsAppChatGPTClaudeTelegram

La aerolínea Ryanair ha anunciado una modificación significativa en sus protocolos operativos que afectará directamente a los usuarios de los aeropuertos canarios. A partir del próximo 10 de noviembre, la compañía cerrará los mostradores de facturación y la entrega de equipaje una hora antes de la salida programada del vuelo.

Este cambio supone adelantar en 20 minutos el límite actual, que se situaba en los 40 minutos previos al despegue. Según ha informado la aerolínea, el objetivo de esta medida es evitar que los pasajeros pierdan sus conexiones al quedar “atrapados” en las colas de los controles de seguridad.

Noticias relacionadas
  1. Las aerolíneas de bajo coste se lanzan a absorber el millón de asientos que deja Ryanair en Canarias¿Vuelas con Volotea o Ryanair este verano? Avisan de cancelación de vuelos en España
  2. Agredió a la tripulación camino a Canarias: la millonaria multa que deberá pagar un pasajero de Ryanair por desviar un aviónAgredió a la tripulación camino a Canarias: la millonaria multa que deberá pagar un pasajero de Ryanair por desviar un avión

Nuevos quioscos de auto facturación

Como parte de esta reestructuración logística, Ryanair implementará durante el mes de octubre la instalación de quioscos de auto facturación de equipaje. Estas terminales estarán disponibles en más del 95% de los aeropuertos donde opera la compañía.

Los nuevos dispositivos de autoservicio presentarán las siguientes características:

  • Estarán integrados con la aplicación oficial de Ryanair.
  • Permitirán a los usuarios facturar el equipaje de forma autónoma.
  • Facilitarán la impresión de las etiquetas para las maletas de manera inmediata.

La compañía asegura que esta tecnología permitirá agilizar la entrega de bultos y reducir los tiempos de espera en las terminales.

Impacto en el proceso de viaje

La ampliación del tiempo límite a 60 minutos está diseñada específicamente para el 20% de los pasajeros que viajan con equipaje facturado. Ryanair considera que este margen adicional otorgará a los viajeros el tiempo necesario para superar los controles de seguridad y los trámites de pasaportes sin riesgo de pérdida del vuelo.

Por otro lado, los pasajeros que no facturen equipaje no se verán afectados por esta modificación y podrán continuar realizando su proceso de embarque bajo las condiciones habituales.

WhatsAppChatGPTClaudeTelegram
TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas