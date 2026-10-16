La afición del CB Canarias se planta: convoca una protesta por el estado del Santiago Martín

La Grada de Animación del CB Canarias ha convocado una concentración para este domingo 18 de octubre, a las 16:00 horas, en el exterior del pabellón Santiago Martín. La protesta busca exigir al Cabildo de Tenerife, propietario del recinto, soluciones a las deficiencias que denuncian los aficionados del La Laguna Tenerife.
La movilización, organizada bajo el lema “Por un Santiago Martín digno”, llega tras nuevas incidencias en las instalaciones. La última se produjo este miércoles, durante el encuentro de la Eurocup frente al Maxima Roma, cuyo inicio se retrasó 15 minutos por un problema técnico con el reloj de posesión.
“Estamos hartos”: la afición del CB Canarias exige soluciones
“Estamos hartos”. Con estas palabras, la Grada de Animación expresa su malestar en un comunicado difundido en redes sociales y dirigido al Cabildo de Tenerife.
Los convocantes denuncian las altas temperaturas que soportan durante los partidos, el deterioro de distintas zonas del recinto y la demora en encontrar soluciones a los problemas que afectan a los espectadores. “No podemos seguir permitiendo que nuestro equipo y nuestra afición tengan que soportar unas condiciones impropias de un club que pasea el nombre de la Isla por España y Europa”, sostiene el colectivo.
La concentración se celebrará antes del partido de Liga Endesa entre La Laguna Tenerife y el Kosner Baskonia, previsto para las 17:00 horas del domingo, según el calendario publicado por el club. La Grada de Animación ha invitado al resto de peñas y seguidores aurinegros a sumarse a la convocatoria. Además, sus integrantes preparan una lona gigante para dar visibilidad a las reivindicaciones.
El objetivo de la movilización es reclamar unas instalaciones adecuadas para los jugadores y el público, así como una respuesta de la institución insular a las deficiencias denunciadas.
Un retraso de 15 minutos ante el Maxima Roma
El malestar de los aficionados se ha visto incrementado por lo ocurrido el miércoles 14 de octubre durante el encuentro europeo frente al Maxima Roma. El partido comenzó 15 minutos después de lo previsto debido a problemas de conexión y sincronización del dispositivo que controla el tiempo de posesión de los equipos.
La incidencia se produjo en la tercera jornada de la fase de grupos de la Eurocup, un encuentro que terminó con victoria aurinegra por 96-71.
El Cabildo continúa con la climatización del Santiago Martín
El Cabildo de Tenerife avanza en las obras de climatización de la cancha del Pabellón de Deportes Santiago Martín, una actuación que cuenta con una inversión superior a 1,5 millones de euros y que está previsto que concluya, si no hay contratiempos, a finales del primer trimestre de 2027.
Esta actuación se desarrolla desde el pasado sábado, 3 de octubre, y hasta este martes, 6 de octubre, y es necesaria para continuar con la instalación del nuevo sistema de climatización, según ha informado este lunes el Cabildo en un comunicado.
Los trabajos de desmontaje del falso techo continuarán durante nuevas jornadas que se programarán en noviembre, con el objetivo de compatibilizar la ejecución de las obras con la actividad habitual del recinto, especialmente los entrenamientos y partidos del La Laguna Tenerife.
La intervención para climatizar la cancha forma parte de un proyecto más amplio de mejora de las condiciones térmicas del pabellón.
Las actuaciones ejecutadas el pasado año en otras zonas del recinto, entre ellas los vestuarios del primer equipo, el gimnasio y las zonas VIP y de autoridades, elevaron la inversión global por encima de los 1,7 millones de euros.
Tras los trabajos previstos para octubre y noviembre, el proyecto continuará con las siguientes fases de instalación y puesta a punto del sistema, cuya entrada en funcionamiento está prevista para finales del primer trimestre de 2027.