Valle de Guerra, en La Laguna, volverá a recrear la histórica batalla de Lepanto este sábado, 17 de octubre, a partir de las 21.00 horas. La plaza de la iglesia de Nuestra Señora del Rosario acogerá una nueva edición de La Librea, una representación popular en la que participan alrededor de 250 personas y que conmemora el enfrentamiento naval de 1571.
La cita constituye uno de los actos centrales de las fiestas en honor a la Virgen del Rosario y llega este año con un nuevo reconocimiento: su declaración como Fiesta de Interés Turístico de Canarias en 2026, que se suma a su condición de Bien de Interés Cultural desde 2007.
Una batalla naval de hace más de 450 años en Tenerife
La representación de La Librea de Valle de Guerra recrea la batalla de Lepanto, librada en 1571 entre la flota del Imperio otomano y la Liga Santa, una alianza integrada por fuerzas de España, Venecia y los Estados Pontificios.
En aquel enfrentamiento participaron soldados canarios bajo el mando del capitán Francisco Díaz Pimienta. La puesta en escena combina teatro, vestuario de época, embarcaciones, música en directo y efectos especiales para representar distintos momentos del combate.
El espectáculo se basa en un texto original de Juan Cairós, adaptado posteriormente por la Asociación Amigos de la Librea de Valle de Guerra.
Más de un centenar de vecinos se convierten en personajes históricos, mientras que el conjunto de participantes ronda las 250 personas.
La música corre a cargo de la Banda de Nuestra Señora de Lourdes, que acompaña las diferentes escenas de esta tradición popular.
Horario y lugar de La Librea de Valle de Guerra 2026
La representación tendrá lugar en los siguientes términos:
- Fecha: sábado, 17 de octubre de 2026.
- Hora: 21.00 horas.
- Lugar: plaza de la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, Valle de Guerra, La Laguna.
- Actividad: representación de la batalla de Lepanto de 1571.
La organización habilita habitualmente unas 1.200 sillas y 15 puestos para personas con movilidad reducida, según la información municipal facilitada.
La escenificación tiene una duración aproximada de 80 minutos, de acuerdo con la información divulgada por el Museo de Historia y Antropología de Tenerife.
Una tradición reconocida como Fiesta de Interés Turístico de Canarias
El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, destacó durante la presentación la importancia de mantener esta celebración, que calificó como “uno de los actos teatralizados más relevantes de Tenerife y de Canarias”.
El regidor puso en valor el trabajo de los vecinos que participan en la representación y aseguró que el Ayuntamiento mantendrá su respaldo a las próximas ediciones.
Por su parte, el presidente de la Asociación Amigos de la Librea, Guillermo López, explicó que la organización trabaja para incorporar novedades en el atrezo, el vestuario y las escenas.
La celebración comenzó su programación religiosa el pasado 7 de octubre, con la procesión de la Virgen del Rosario acompañada del barco y su escuadra.
La edición de este año cuenta además con un cartel elaborado por Daniel González, que representa el barco La Real, de Juan de Austria, navegando entre las nubes sobre Valle de Guerra.
El artista utilizó la técnica de óleo sobre lienzo para combinar elementos históricos con el paisaje de la localidad.
La Librea fue declarada Bien de Interés Cultural en 2007 y obtuvo en junio de 2026 la distinción de Fiesta de Interés Turístico de Canarias, mediante una orden de la Consejería de Turismo y Empleo publicada en el Boletín Oficial de Canarias.
Con este reconocimiento, la celebración refuerza su proyección como una de las manifestaciones del patrimonio cultural y las tradiciones populares de Tenerife