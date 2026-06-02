La Librea de Valle de Guerra, Fiesta de Interés Turístico

La Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias anunció ayer que ha declarado Fiesta de Interés Turístico de Canarias a La Librea de Valle de Guerra, una de las manifestaciones culturales más singulares y arraigadas del municipio de La Laguna.
La Librea es una representación de carácter religioso y popular profundamente arraigada en Valle de Guerra, donde se ha transmitido de generación en generación hasta convertirse en una de las principales señas de identidad de esta localidad lagunera. La celebración, que tiene lugar cada segundo sábado de octubre, combina historia, tradición y devoción en torno a la Virgen del Rosario.
La consejera regional de Turismo y Empleo, Jéssica de León, destacó que “esta declaración supone un reconocimiento a una de las manifestaciones culturales más singulares de Canarias y al compromiso de todo un pueblo por mantener viva una tradición que forma parte de nuestra identidad”.
De León valoró que “La Librea de Valle de Guerra reúne valores históricos, culturales y patrimoniales que la convierten en un atractivo de primer nivel, capaz de acercar a residentes y visitantes a una parte fundamental de la historia y las tradiciones del Archipiélago”.
Además, subrayó que “el turismo también es cultura y patrimonio”, por lo que esta declaración “contribuye a resaltar aquellas celebraciones que enriquecen la experiencia de quienes nos visitan y generan actividad económica y empleo en los municipios”.
Ayuntamiento
La solicitud para la declaración fue promovida por el Ayuntamiento de La Laguna, que destaca la capacidad de La Librea para impulsar el desarrollo económico y social, favorecer la conservación del patrimonio cultural y enriquecer la oferta turística de Tenerife y de Canarias, generando además actividad económica y empleo vinculados a la difusión de sus valores históricos y culturales.
El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, señaló que “esta distinción supone un motivo de orgullo para todo el municipio y un merecido reconocimiento para esta representación con tanto arraigo en nuestra querida comarca nordeste, que cada año congrega a más visitantes y se ha convertido en una referencia cultural a nivel nacional e internacional”.
El regidor local también recordó que “este hito representa el final de un largo camino, en el que las administraciones y las entidades ciudadanas, especialmente la Asociación Cultural Amigos de La Librea, han trabajado de la mano para que este símbolo de identidad del pueblo vallero obtenga al fin esta ansiada declaración”.
Por su parte, la concejala de Turismo, Estefanía Díaz, destacó que esta declaración supone “un reconocimiento largamente reivindicado por los vecinos y vecinas de Valle de Guerra y de toda la comarca del Nordeste”.
Origen
El origen de esta tradición se remonta a la participación de soldados canarios en la Batalla de Lepanto, librada en 1571. Según la tradición popular, los combatientes, liderados por el capitán palmero Francisco Díaz Pimienta, maestre de campo de las milicias de Barlovento, Puntallana y San Andrés y Sauces, se encomendaron a la Virgen del Rosario antes de la contienda, atribuyéndose posteriormente a su intercesión la victoria.
La celebración mantiene vivo ese vínculo histórico y religioso a través de una representación que ha sido transmitida de generación en generación y que constituye una de las principales señas de identidad de Valle de Guerra.