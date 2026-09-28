Tenerife tendrá más de 150 nuevos espacios libres de humo y vapeo antes de final de año

Tenerife señalizará más de 150 espacios públicos de los 31 municipios de la isla como libres de humo y vapeo, incluidos al menos tres por municipio y las paradas de las líneas 1 y 2 del tranvía.
Asimismo, la red priorizará plazas, zonas de alta concurrencia, entornos de centros educativos y proximidades de centros de salud, según ha informado este lunes en rueda de prensa el consejero del Cabildo de Tenerife de Educación para la Prevención, Juan Acosta Méndez.
Acosta ha señalado que se trata de espacios de recomendación y no de zonas sujetas a sanción y ha subrayado que el objetivo es “visibilizar el compromiso institucional con la salud pública” y facilitar que la ciudadanía opte por entornos libres de humo y vapor.
“La prevención no puede quedarse solo en una consulta, un aula o una campaña puntual”, ha afirmado el consejero, quien ha defendido que también se construye “en los espacios cotidianos, ahí donde las personas esperan, estudian, trabajan y conviven”.
Acosta ha indicado que la iniciativa pretende proteger especialmente a los más jóvenes y ha señalado que la señalización busca contribuir a la “desnormalización” del consumo de tabaco y vapeadores.
Por su parte, el presidente de la Asociación Española contra el Cáncer en Santa Cruz de Tenerife, Andrés Orozco Muñoz, ha defendido que la iniciativa permitirá incorporar en los municipios “pautas que alejen de lo que es sin duda el mayor desencadenante del cáncer, el tabaco”.
“Fumar mata, es una auténtica realidad”, ha afirmado Orozco, quien ha señalado que la iniciativa no pretende impedir que una persona fume, sino “evitar que se fume al lado nuestro”.
Por su parte, la consejera de Movilidad del Cabildo de Tenerife, Eulalia García, ha explicado que el operador señalizará todas las paradas del tranvía de las líneas 1 y 2, un total de 27, como espacios libres de humo y vapeo.
García ha destacado que el tranvía registra cerca de 25 millones de pasajeros al año y que por sus paradas pasan más de 90.000 personas al día, entre jóvenes, mayores, trabajadores y estudiantes.
“Es una manera de seguir protegiendo a nuestros pasajeros”, ha afirmado la consejera, quien ha destacado que el transporte público es también “un canal muy potente de información, de sensibilización y de concienciación”.
La iniciativa se extenderá posteriormente a las paradas de guaguas de la isla, según ha avanzado García.
Los responsables de la campaña han señalado que los 31 ayuntamientos ya han dado su visto bueno y que serán los municipios los que determinen los espacios concretos en los que se instalará la señalización.
La implantación comenzará próximamente y se prevé que esté desplegada antes de final de año y, en el caso de las paradas del tranvía, la señalización comenzará este martes.
Los espacios tendrán carácter recomendatorio y no supondrán nuevas sanciones, ha matizado la consejera, quien ha explicado que la campaña no pretende “criminalizar” a las personas fumadoras, sino ofrecer información basada en datos científicos.