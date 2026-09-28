Una familia de Tenerife denuncia una incidencia ocurrida el pasado viernes 25 de septiembre en el CEIP Princesa Tejina, en La Laguna, después de que su hija no regresara a casa en la guagua escolar como estaba previsto y tuviera que recurrir a la Policía para conocer dónde se encontraba.
Según el relato trasladado por la familia a DIARIO DE AVISOS, al comprobar que la menor no llegaba a la hora habitual intentaron contactar con el centro educativo, pero aseguran que no obtuvieron respuesta. Ante la preocupación por desconocer su paradero, avisaron a la Policía.
Los agentes se desplazaron hasta el colegio y localizaron a la niña en las propias instalaciones, según la versión de la familia. Esta sostiene además que fueron los efectivos policiales quienes facilitaron posteriormente su regreso a casa.
La familia pide que se investigue lo ocurrido
Los familiares consideran especialmente grave haber permanecido durante ese periodo sin saber dónde se encontraba la menor y aseguran que estudian presentar una reclamación ante la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias.
Su objetivo, explican, es que se esclarezca lo sucedido, se revisen los protocolos relacionados con el transporte escolar y la entrega del alumnado y se determine si deben adoptarse medidas para evitar que se repita una situación similar.
El propio CEIP Princesa Tejina informó al inicio del curso 2026-2027 de que el servicio de transporte escolar comenzaba el 9 de septiembre y de que todo el alumnado que lo había solicitado había obtenido plaza.
@sr_pepinillo A mí hija de 6 años la llevo la policía a casa… les cuento. #colegio #escuela #indignacion #familia #crianza ♬ sonido original – Sr.Pepinillo
Aseguran que habría habido otras incidencias
La familia sostiene además que esta no sería la primera incidencia relacionada con el transporte escolar o con la entrega de menores en el centro. Según su versión, otras familias habrían comunicado situaciones similares.
La familia reclama ahora que se determine cómo pudo permanecer la niña en el colegio sin regresar en la guagua prevista y por qué, según asegura, no pudo obtener información del centro cuando intentó localizarla.