Canarias afronta este lunes 28 de septiembre una jornada marcada por los intervalos nubosos, la posibilidad de lluvias ocasionales y temperaturas que podrán alcanzar o superar localmente los 30 grados, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La calima continuará presente en altura, aunque irá disminuyendo a medida que avance el día.
No obstante, la Aemet no espera fenómenos significativos durante la jornada. Las temperaturas experimentarán pocos cambios o un ligero descenso, más apreciable en las costas de las Islas montañosas.
El escenario será diferente entre la mañana y la tarde. Durante la primera mitad del día predominarán los intervalos nubosos, con una baja probabilidad de precipitaciones ocasionales.
Además, la Agencia no descarta que estas lluvias puedan llegar acompañadas de alguna tormenta de madrugada.
La lluvia dará paso a cielos más despejados
La situación tenderá a estabilizarse durante la tarde. El cielo quedará poco nuboso en buena parte del Archipiélago, aunque las nubes persistirán en el interior de las Islas montañosas.
Precisamente en estas zonas interiores, el servicio meteorológico nacional mantiene la posibilidad de alguna precipitación ocasional durante la segunda mitad de la jornada.
Otro de los elementos del tiempo de este lunes será la calima en altura. El polvo en suspensión irá perdiendo presencia progresivamente.
En cuanto al viento, soplará flojo de componente este, acompañado de brisas en las costas. En las cumbres también predominará el viento flojo del oeste.
Temperaturas de 30 grados en Canarias
Pese al ligero descenso previsto en algunos puntos, el calor continuará presente. Los termómetros podrán alcanzar o superar localmente los 30 ºC en medianías y zonas bajas de las Islas.
En las dos capitales canarias, la previsión sitúa a Santa Cruz de Tenerife entre los 24 y los 30 ºC, mientras que Las Palmas de Gran Canaria oscilará entre los 24 y los 28 ºC.