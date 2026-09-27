La tormenta tropical Gonzalo altera el tiempo en Canarias: las islas más afectadas por las lluvias

El tiempo vuelve a cambiar en Canarias. La humedad y la amplia banda de nubosidad asociadas a Gonzalo, que ya ha perdido sus características de ciclón tropical, favorecerán la llegada de lluvias y chubascos al Archipiélago entre este domingo y el lunes, con especial atención a las islas occidentales.
Según explica Meteored, Gonzalo no alcanzará Canarias y su centro permanecerá muy alejado de las Islas. Serán sus efectos indirectos, a través del aporte de humedad subtropical, lo que podrá propiciar precipitaciones, algunas en forma de tormenta.
El Centro Nacional de Huracanes (CNH) de Miami confirmó este sábado por la noche que Gonzalo había dejado de ser un ciclón tropical cuando se encontraba al norte de Cabo Verde, con vientos máximos sostenidos de unos 65 kilómetros por hora. El organismo emitió entonces su último aviso sobre el sistema.
Las lluvias ganan terreno en Canarias
Meteored señala que la banda de nubosidad vinculada a Gonzalo avanzará hacia Canarias y podrá dejar aguaceros en La Palma, Tenerife, La Gomera, El Hierro y Gran Canaria, aunque las precipitaciones también podrían alcanzar otros puntos del Archipiélago.
La situación presenta, no obstante, una importante incertidumbre, debido a las diferencias que mantienen los modelos meteorológicos sobre la posición y actividad de esa masa húmeda.
En aquellas zonas donde llegue la nubosidad más activa podrían producirse chubascos de cierta intensidad, reforzados además por el relieve en las vertientes más favorables al ascenso del aire húmedo.
Meteored apunta especialmente a Tenerife y La Palma entre las islas donde las precipitaciones podrían adquirir mayor protagonismo, mientras que en las islas orientales el episodio sería, en principio, más irregular y menos significativo.
El modelo europeo contempla incluso que algunos sectores de las islas occidentales puedan acumular más de 30 o 40 litros por metro cuadrado durante el conjunto del episodio, aunque la distribución de las lluvias será muy desigual. Otros modelos plantean precipitaciones algo más generalizadas.
Por tanto, no será Gonzalo el que afecte directamente a Canarias, sino la nubosidad y humedad que ha quedado asociada a su circulación.
La Aemet prevé lluvias y posibles tormentas el lunes
La inestabilidad todavía podrá dejar precipitaciones durante el lunes. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para esa jornada intervalos nubosos, lluvias ocasionales y la posibilidad de alguna tormenta aislada, especialmente durante la madrugada y las primeras horas.
En Tenerife, La Aemet anuncia intervalos nubosos a primeras horas, principalmente en el sur, con baja probabilidad de lluvias ocasionales. Durante la tarde tenderá a poco nuboso, salvo en el interior, donde habrá mayor presencia de nubes y serán probables algunas precipitaciones.
Una evolución similar se espera en Gran Canaria, La Gomera, La Palma y El Hierro, donde tampoco se descarta que las lluvias puedan estar acompañadas de tormenta durante la madrugada.
En Lanzarote y Fuerteventura habrá intervalos nubosos durante la primera mitad del lunes y una baja probabilidad de precipitaciones ocasionales, antes de que los cielos tiendan a abrirse por la tarde.
La calima empezará a disminuir
El cambio de tiempo vendrá acompañado además por una disminución progresiva de la calima, que todavía permanecerá en altura durante parte del lunes.
Las temperaturas bajarán ligeramente en algunos puntos, aunque el ambiente continuará siendo cálido. Se podrán alcanzar o superar localmente los 30 grados en zonas de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera, La Palma y El Hierro.
En las capitales, la máxima prevista será de 30 grados en Santa Cruz de Tenerife y 28 grados en Las Palmas de Gran Canaria, con mínimas de 24 grados en ambas ciudades.
El viento será en general flojo de componente este, con régimen de brisas durante la tarde, mientras que en las cumbres de las islas de mayor relieve soplará flojo del oeste.
Así, tras varios días marcados por el calor y la calima, Canarias afronta un nuevo giro meteorológico con mayor humedad, nubosidad, lluvias y la posibilidad de tormentas aisladas, aunque la evolución concreta del episodio dependerá de cuánto consiga aproximarse al Archipiélago la banda nubosa asociada a los restos de Gonzalo.