La tormenta Gonzalo cambia el tiempo en Canarias: Tenerife mira al domingo entre lluvias y bochorno

La tormenta tropical Gonzalo no se dirige hacia Canarias, pero su evolución al norte de Cabo Verde introduce un nuevo elemento de incertidumbre en el tiempo de las Islas. La llegada de aire húmedo en altura y su posible interacción con una vaguada podrían favorecer precipitaciones durante el domingo, especialmente en algunos puntos de Tenerife.
El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) confirmaba durante la madrugada de este sábado que Gonzalo estaba debilitándose mientras avanzaba hacia el norte. A las 03.00 UTC se encontraba unos 50 kilómetros al este-nordeste de la isla de Sal, en Cabo Verde, con vientos máximos sostenidos de unos 75 kilómetros por hora.
El organismo estadounidense señala además que la circulación de Gonzalo se ha vuelto poco definida debido, entre otros factores, a la cizalladura del viento. Su pronóstico contempla que pueda convertirse en una baja remanente durante el domingo e incluso disiparse posteriormente.
Por tanto, los modelos oficiales no apuntan actualmente a un impacto directo de la tormenta tropical sobre Canarias.
Qué podría cambiar en Tenerife este domingo
La atención se centra en los efectos indirectos que la humedad asociada al sistema pueda tener sobre la atmósfera próxima al Archipiélago.
Meteo Tenerife explica que la masa de aire húmedo desplazada por Gonzalo podría interactuar con una débil vaguada situada al oeste de Canarias. Esa combinación abre la posibilidad de que llegue una banda de precipitaciones previa al sistema, aunque su intensidad y distribución dependerán de cómo evolucione esa interacción.
El grado de incertidumbre sigue siendo elevado. La propia estructura de Gonzalo está perdiendo organización y pequeños cambios en la vaguada o en el reparto de la humedad pueden modificar el escenario previsto para las Islas.
La Agencia Estatal de Meteorología sí contempla para el domingo abundante nubosidad en diferentes puntos de Tenerife. En El Puertito de Güímar, por ejemplo, su predicción actualizada este sábado señala cielos muy nubosos con lluvia durante la mañana y la tarde, con una máxima de 30 ºC. Para el lunes aparecen chubascos en esa misma zona.
El panorama no será idéntico en toda la Isla. En zonas como Fañabé, en Adeje, la Agencia mantiene para el domingo cielos muy nubosos, pero sin señalar lluvia en su predicción de playa, mientras que en Las Teresitas también predominan las nubes.
Esto refuerza la idea de un episodio irregular y difícil de precisar, más que de una situación de lluvias generalizadas.
Gonzalo se debilita rápidamente
Gonzalo se formó el viernes 25 de septiembre al sur-sureste de Cabo Verde. Durante esa jornada llegó a registrar vientos sostenidos de unos 85 kilómetros por hora mientras atravesaba el entorno del archipiélago africano.
Desde entonces, las condiciones atmosféricas han dejado de favorecer su mantenimiento.
El NHC describe una circulación alargada y una convección desplazada respecto al centro debido a la cizalladura. El organismo ya contemplaba desde el viernes que ese fenómeno ganaría intensidad durante el fin de semana y aceleraría el debilitamiento de Gonzalo.
La trayectoria prevista mantiene al sistema lejos de las Islas Canarias y lo lleva hacia el norte mientras pierde sus características tropicales.
Humedad y sensación de bochorno
El posible cambio tampoco significa que desaparezca inmediatamente el ambiente cálido.
La elevada humedad puede mantener una sensación de bochorno durante el fin de semana, especialmente en zonas costeras. En algunos puntos de Tenerife, La Aemet todavía contempla valores próximos a los 30 ºC durante el domingo.
En Fañabé se esperan hasta 30 ºC y en El Puertito de Güímar la máxima prevista también es de 30 ºC.
El escenario, por tanto, combina calor, humedad, abundante nubosidad y posibilidad de precipitaciones locales. La evolución de Gonzalo y de la vaguada será determinante para conocer hasta qué punto ese aporte de humedad termina traduciéndose en lluvias sobre Tenerife y el resto de Canarias.