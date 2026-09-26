Volcanes, inteligencia artificial y el Teide protagonizan una gran cita científica en La Orotava

La Orotava volverá a situar la ciencia en el centro de su programación cultural a partir del próximo lunes 28 de septiembre con la XXXVI edición del Seminario Orotava de Historia de la Ciencia, que ofrecerá 13 conferencias hasta mayo de 2027 sobre volcanes, el Teide, inteligencia artificial, astronomía, neurociencia, matemáticas, física, biología y fotónica.
La nueva edición, correspondiente al curso 2026/2027, está organizada por la Fundación Canaria Orotava de Historia de la Ciencia (FUNDORO) y contará con 12 sesiones y 36 horas de formación.
La asistencia será libre para el público general y la matrícula es gratuita. Las actividades se celebrarán en la sede de FUNDORO, situada en la calle Calvario, 17, y comenzarán a las 18.00 horas, salvo la jornada prevista para el 19 de octubre.
El profesorado de centros educativos canarios que lo solicite podrá además acreditar la actividad como curso de formación homologado por la Dirección General de Personal y Formación del Profesorado del Gobierno de Canarias.
Los volcanes de Lanzarote abren el programa
El seminario comenzará el 28 de septiembre con una conferencia dedicada a los volcanes de Lanzarote.
Vicente Daniel Rodríguez Armas, doctor en Física y catedrático de la Universidad de La Laguna, impartirá la ponencia Volcanes de 1824 en Lanzarote. Documentos contemporáneos e investigaciones posteriores.
La sesión repasará las últimas erupciones registradas en Lanzarote y dará paso a una exposición elaborada por el propio investigador, que permanecerá abierta en la sede de FUNDORO hasta el 28 de octubre.
El Teide y su primera medición exacta
Uno de los puntos destacados llegará el 19 de octubre, coincidiendo con el 250 aniversario de la primera medición exacta del Teide.
La jornada estará dedicada a Jean-Charles de Borda. Marie-Christine Meléndez López, responsable de colecciones del Musée de Borda de Dax, repasará la trayectoria del científico francés.
A continuación, Ignacio Rodríguez Alemparte, coordinador de Actividades Académicas de FUNDORO, explicará cómo se realizó la primera medición exacta del Pico del Teide.
Inteligencia artificial, astronomía y neurociencia
El programa continuará en noviembre con uno de los asuntos que más debate genera actualmente: la inteligencia artificial.
Las sesiones abordarán cuestiones como el alineamiento, los sesgos y la forma en la que aprenden los algoritmos que toman decisiones.
También habrá espacio para la astronomía y para recuperar la figura del astrónomo tinerfeño Juan Valderrama y Aguilar, que realizaba sus observaciones desde la azotea de su vivienda.
Ya en 2027, el seminario incorporará nuevas disciplinas. Entre ellas figuran la neurociencia y la filosofía, con especial atención a las teorías sobre la conciencia, además de las conexiones entre matemáticas y mitología y el papel social de la ingeniería.
Ciencia para interpretar los volcanes de Tenerife
La física contará igualmente con un espacio relevante dentro de la programación, con propuestas como El atajo cuántico y una revisión histórica del concepto de energía.
El seminario regresará posteriormente al contexto de las Islas para analizar cómo la ciencia interpreta las señales de los volcanes de Tenerife.
En la recta final se estudiará la aplicación de la inteligencia artificial a la biología, así como sus riesgos, oportunidades y desafíos.
El programa concluirá con un recorrido por la historia de la luz, desde Newton y Einstein hasta la fotónica y las tecnologías cuánticas.
La XXXVI edición cuenta con el apoyo de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento de La Orotava, el Cabildo de Tenerife y la Universidad de La Laguna, instituciones que forman parte del Patronato de FUNDORO.
Las inscripciones pueden formalizarse a través de la web de la Fundación o directamente en su sede de La Orotava.