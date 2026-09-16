Blas Cabrera vuelve a la primera línea de la ciencia europea desde el CERN

El nombre de Blas Cabrera volvió a ocupar un lugar destacado en el mapa de la ciencia europea. El documental Blas Cabrera, Historia de la Física se proyectó el pasado jueves en el auditorio principal del CERN, en Ginebra, una de las instituciones científicas más importantes del mundo, en un acto que sirvió para reivindicar la figura y el legado del físico canario.
La iniciativa, organizada por el propio CERN y la Sección Exterior de la Real Sociedad Española de Física (RSEF), contó con el respaldo de la Real Academia de Ciencias de España y de la Universidad de La Laguna. El presidente de la RSEF, Luis Viña, y el rector de la ULL, Francisco García, intervinieron por vía telemática para destacar la importancia de recuperar la memoria de Cabrera y acercar su trayectoria científica a la sociedad.
La presentación estuvo conducida por Isabel Béjar y contó con la participación presencial de Miguel Ángel Fernández Sanjuán, en representación de la Real Academia de Ciencias, y del catedrático de Física de la Universidad de La Laguna Jorge Méndez, asesor científico y co-guionista del documental.
Méndez aprovechó la ocasión para repasar algunos de los avances logrados en los últimos años en la recuperación de la memoria del científico canario. Entre ellos, la repatriación de sus restos a Tenerife en 2022, la recuperación de manuscritos inéditos y la recuperación del nombre de Blas Cabrera para el Instituto de Química Física del CSIC.
Un canario entre los grandes de la ciencia europea
La elección del CERN como escenario de esta proyección tiene además un significado especial. Blas Cabrera fue una figura de referencia de la física europea durante el primer tercio del siglo XX y mantuvo contacto con algunos de los científicos más relevantes de su tiempo, entre ellos Albert Einstein, Niels Bohr, Marie Curie, Erwin Schrödinger y Paul Dirac.
Su relación con Suiza fue especialmente importante. En Zúrich trabajó junto al físico Pierre Weiss, profundizando en sus investigaciones sobre magnetismo, un campo en el que llegaría a convertirse en una autoridad internacional.
El documental recupera aquella trayectoria científica, pero también la dimensión humana de Cabrera a través de los testimonios de sus descendientes. Nietos como Cristina y Blas Cabrera, hijos del también destacado físico Nicolás Cabrera, así como su bisnieta Marta Cabrera, aportan una mirada familiar a la vida del científico. Especial protagonismo tiene el testimonio de Luis Blas Cabrera, fallecido en enero de 2025, poco antes del estreno de la película en Canarias.
Tras la proyección se celebró un coloquio con el equipo del documental, integrado, además de Jorge Méndez, por su director, Raúl Jiménez Pastor, y el asesor histórico Juan Francisco López Felipe. El debate puso también sobre la mesa la dimensión educativa de la película, que ya forma parte del material didáctico utilizado en los centros educativos de Canarias.
La presentación en Ginebra supone así un nuevo capítulo en la recuperación de una figura que durante décadas permaneció alejada del reconocimiento público que alcanzó en el ámbito científico internacional.
El homenaje tendrá además una nueva fecha señalada en el calendario de Canarias. El 10 de diciembre ha sido declarado por el Parlamento y el Gobierno de Canarias como Día de las Ciencias Canarias, en honor a Blas Cabrera y con el propósito de acercar la ciencia a la sociedad. La celebración de este año será la primera edición de esta jornada.