El Gran Telescopio Canarias (GTC), situado en el Observatorio del Roque de los Muchachos, en La Palma, contará con dos nuevos instrumentos científicos destinados a obtener imágenes más nítidas del universo y ampliar sus posibilidades de observación. El Gobierno de Canarias tramita una aportación de 2,7 millones de euros para financiar su diseño, cuyos trabajos se prolongarán previsiblemente hasta diciembre de 2028.
Los sistemas permitirán mejorar la corrección de las distorsiones provocadas por la atmósfera terrestre y realizar observaciones simultáneas en luz visible e infrarroja cercana. Se trata de dos avances tecnológicos previstos en la planificación científica del telescopio para los próximos años.
La financiación será gestionada a través de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI), dependiente de la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura.
Dos nuevos instrumentos para mejorar las observaciones desde La Palma
La inversión se destinará al desarrollo de dos sistemas denominados MGTCAO y OPTIR, diseñados para ampliar las capacidades científicas del Gran Telescopio Canarias.
El primero, MGTCAO, está relacionado con la óptica adaptativa, una tecnología que permite corregir las alteraciones que produce la atmósfera terrestre cuando la luz procedente del espacio llega a los telescopios.
Estas distorsiones reducen la nitidez de las imágenes astronómicas. Mediante sistemas de corrección, los investigadores pueden compensar parte de sus efectos y obtener observaciones más precisas de los objetos celestes.
El segundo instrumento, OPTIR, permitirá realizar observaciones simultáneas en luz visible e infrarroja cercana.
Esta combinación ofrecerá a los científicos información complementaria sobre los cuerpos astronómicos, ya que diferentes longitudes de onda permiten estudiar distintas características y fenómenos del universo.
Ambos desarrollos forman parte de la actualización tecnológica prevista para el GTC, con el objetivo de mantener y ampliar sus posibilidades de investigación ante la incorporación de nuevos telescopios terrestres y espaciales.
Los trabajos financiados corresponden a la fase de diseño de los instrumentos, cuya ejecución está prevista hasta diciembre de 2028. La información facilitada no establece todavía una fecha para su instalación y entrada en funcionamiento.
Una inversión de 63,6 millones hasta 2030
La aportación de 2,7 millones de euros corresponde a la anualidad de 2026 del convenio de financiación suscrito entre el Gobierno de Canarias, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y la sociedad GRANTECAN.
El acuerdo establece una inversión conjunta de 63,6 millones de euros entre 2024 y 2030, destinada al funcionamiento y desarrollo de esta infraestructura científica.
De esa cantidad, 42,3 millones corresponden al Estado y otros 21,3 millones al Gobierno de Canarias.
La consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín, destacó la importancia de mantener una planificación estable para garantizar la continuidad de la investigación astronómica en las Islas.
“La astronomía forma parte de la identidad científica de Canarias y constituye un ámbito de conocimiento que conecta a nuestras islas con la comunidad investigadora internacional”, señaló.
Machín también defendió la capacidad de esta disciplina para despertar vocaciones científicas entre las nuevas generaciones.
Más de 1.000 publicaciones científicas desde el inicio de su actividad
El Gran Telescopio Canarias comenzó sus operaciones científicas en 2009 y forma parte del mapa nacional de Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares (ICTS).
Desde entonces, ha permitido desarrollar observaciones a equipos de investigación nacionales e internacionales.
Según los datos recogidos en el expediente de financiación difundido por el Gobierno autonómico, las investigaciones realizadas con esta infraestructura han dado lugar a 1.093 artículos publicados en revistas científicas internacionales.
El GTC se encuentra en el Observatorio del Roque de los Muchachos, en La Palma, uno de los principales enclaves de investigación astronómica de Canarias.
La actualización de sus instrumentos busca ampliar las capacidades del telescopio y facilitar nuevas investigaciones científicas.
Más de nueve millones para el Instituto de Astrofísica de Canarias
La inversión destinada a GRANTECAN se suma a la financiación autonómica prevista para el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), que alcanza los 9,02 millones de euros en 2026, según la Consejería.
Esta cantidad incluye 6.010.000 euros en aportaciones al Consorcio del IAC y otros 1.752.791 euros correspondientes al programa STEP, además de dos subvenciones directas.
La financiación de ambas entidades responde a distintas actuaciones destinadas a mantener y desarrollar la actividad investigadora y tecnológica vinculada a la astronomía en Canarias.